الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية عسكرية وسط قطاع غزة وإغلاق محور صلاح الدين

أعلن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق أن الجيش الإسرائيلي بدأ عملية عسكرية تستهدف بنى تحتية وصفها بالإرهابية في وسط قطاع غزة وبالقرب من الخط الأصفر.

وأوضح، في تحديث موجّه إلى سكان القطاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن محور صلاح الدين سيُغلق بسبب العملية، باعتباره يمر في المنطقة التي تشهد النشاط العسكري.

وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي «يتخذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من مخاطر إلحاق الأذى بالمدنيين».