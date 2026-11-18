الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية عسكرية وسط قطاع غزة وإغلاق محور صلاح الدين
إيران هاجمت قاعدة أمريكية في البحرين•أستراليا تفرض عقوبات على مواطنين ومنظمات إسرائيلية•كاتس: إسرائيل لن تنسحب من مناطقها الأمنية قبل نزع سلاح حماس وحزب الله وإزالة التهديدات الجهادية من سوريا
أهم الأخبار والتحديثات، 18.11.2026: جميع الأخبار الرئيسية لليوم، والتحديثات المستمرة، وأبرز العناوين على الأجندة اليومية
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الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية عسكرية وسط قطاع غزة وإغلاق محور صلاح الدين
أعلن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق أن الجيش الإسرائيلي بدأ عملية عسكرية تستهدف بنى تحتية وصفها بالإرهابية في وسط قطاع غزة وبالقرب من الخط الأصفر.
وأوضح، في تحديث موجّه إلى سكان القطاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن محور صلاح الدين سيُغلق بسبب العملية، باعتباره يمر في المنطقة التي تشهد النشاط العسكري.
وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي «يتخذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من مخاطر إلحاق الأذى بالمدنيين».
رئيس الأركان الإسرائيلي وقائد القيادة المركزية الأميركية يبحثان الاستعداد لاحتمال استئناف الحرب مع إيران
يعقد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، وعدد من كبار ضباط هيئة الأركان، اجتماعاً مع قائد القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» براد كوبر، في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية «الكرياه» في تل أبيب.
وبحسب التقرير، يبحث الجانبان آخر التطورات الأمنية، ومدى جاهزية الجيشين الإسرائيلي والأميركي لاحتمال استئناف القتال مع إيران، إذا اقتضت الحاجة ذلك.
الجيش الأردني: إصابة 5 من أفراده في تحطم مروحية «بلاك هوك» خلال تدريب
أعلن الجيش الأردني تحطم مروحية من طراز «بلاك هوك» خلال تنفيذ تدريب عسكري، ما أسفر عن إصابة خمسة من أفراده.
وأوضح أن المصابين نُقلوا إلى أحد المستشفيات العسكرية لتلقي العلاج اللازم، داعياً المواطنين إلى تجنب تداول الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.
تقرير يوناني: إيراني مرتبط بأجهزة الاستخبارات ترأس شبكة خططت لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي بارز في اليونان
أفاد موقع «بروتوثيما» اليوناني بأن المواطن الإيراني إدريس جهانغيري ماوانه ترأس الشبكة التي خططت لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي بارز في اليونان، مشيراً إلى أن له صلات مباشرة بأجهزة الاستخبارات الإيرانية، وأنه أصدر الأمر بتنفيذ عملية الاغتيال.
وبحسب التقرير، كلّف ماوانه مواطنه ناجي شريفي زيندشتي، المطلوب لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، بمهمة تجنيد المنفذين، حيث نجح الأخير في استقطاب أشخاص من مدينتي سكوبيه وكومانوفو في مقدونيا الشمالية.
وأضاف الموقع أن أحد المشتبه بهم اعتُقل في اليونان، فيما حاول آخر دخول البلاد قادماً من تركيا، لكن السلطات منعته من الدخول.
اعتُقل مشتبه به في الضلوع بالهجوم الذي وقع عند أطراف أريحا ليل الاثنين، ونُقل إلى التحقيق لدى جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة.
تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز»: طهران تشدد موقفها في المفاوضات عقب خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وتضع خططاً للتصعيد.
كاتس: إسرائيل لن تنسحب من مناطقها الأمنية قبل نزع سلاح حماس وحزب الله وإزالة التهديدات الجهادية من سوريا
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل لن تنسحب من الخطوط الحالية للمناطق الأمنية أو تعيد انتشار قواتها فيها، قبل تفكيك حماس ونزع سلاح قطاع غزة، ونزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان، وإزالة ما وصفه بـ«التهديدات الجهادية» من سوريا.
وأضاف كاتس أن الجيش الإسرائيلي مستعد، في حال تصاعد المواجهة على الجبهات، لتنفيذ مناورات برية والسيطرة على مناطق إضافية، مع إخلاء سكانها وتدمير البنى التحتية لـ«الإرهاب» فيها، وتحويلها إلى أجزاء من المناطق الأمنية الدائمة لإسرائيل في الشمال والجنوب.
وختم بالقول: «وعدنا بحماية سكان إسرائيل، وهذا بالضبط ما سنفعله».
أحبطت قوات من الجيش الإسرائيلي والشرطة محاولة تهريب خمسة مسدسات من طراز «غلوك»، إلى جانب مخازن ذخيرة ملائمة لها، عبر الحدود الأردنية.
الجيش الإيراني: استهدفنا بطائرات مسيّرة منظومات دفاع جوي من طراز «باتريوت» ومنصات إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة أميركية في قاعدة علي السالم بالكويت.
الجيش الإسرائيلي: تمرين طوارئ في منطقة عسقلان
أعلن الجيش الإسرائيلي أن قيادة الجبهة الداخلية ستجري تمرين طوارئ في منطقة عسقلان، سيُسمع خلاله دوي انفجارات، وستُلاحظ حركة نشطة لقوات الأمن والإنقاذ والمركبات في المنطقة.
وأكد الجيش أنه لا توجد مخاوف من وقوع حدث أمني.
أستراليا تفرض عقوبات على ثلاثة إسرائيليين وأربع منظمات مرتبطة بالنشاط الاستيطاني والبناء في الضفة الغربية.
وشملت العقوبات الشخصيات الإسرائيلية دانييلا فايس، وإيتامار يهودا ليفي، وإلياف ليبي، إلى جانب أربع منظمات هي: «أمانا»، وحركة «نحالا»، و«الحارس يهودا والسامرة»، وشركة «إيال هاري يهودا» المحدودة.
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