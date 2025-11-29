إسرائيل: صبي يلعب "بوكيمون جو" يعثر على مخبأ أسلحة غير مألوف بالقرب من منشأة أمنية حساسة

عُثر بالصدفة على مخبأ أسلحة غير مألوف بالقرب من منشأة أمنية حساسة في جنوب البلاد، بعد أن تسلق صبي يلعب "بوكيمون جو" جرفًا خلال رحلة عائلية وعثر على الأسلحة، بحسب ما نشر هذا المساء في مجلة "شبات".من بين الأسلحة التي عُثر عليها"ثلاثة بنادق M-16 عادية ومجهزة، وخراطيش، وسترة، وخراطيش، بالإضافة إلى مسدس. ويُقدر أنه يمكن استخدام هذا المخبأ كموقع قتال فعلي - في غضون ثوانٍ"

وتقدر الشرطة أن "فرقة بدوية سرقت الأسلحة من قاعدة للجيش الإسرائيلي". وكما ذُكر، فإن الصبي الذي كان يلعب لعبة "بوكيمون جو" التي يتعين على المستخدم فيها الوصول فعليًا إلى مواقع جغرافية لكسب النقاط، تسلق جرفًا لفتح صندوق وهمي، كجزء من اللعبة - حيث كان المخبأ في انتظاره أيضًا.