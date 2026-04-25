كشفت وثائق صادرة عن وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة أن طلبات الحصول على البطاقة الخضراء (الإقامة الدائمة) قد تُرفض إذا كان مقدّم الطلب قد وجّه انتقادات لإسرائيل، أو شارك في مظاهرات مؤيدة لفلسطين، أو أقدم على تدنيس العلم الأمريكي.

وبحسب ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز"، فقد أدرجت الإدارة الأمريكية انتقاد إسرائيل ضمن قائمة "العوامل التي قد تؤدي إلى الاستبعاد" عند البت في طلبات الإقامة الدائمة. وتشير كتيبات دائرة خدمات الجنسية والهجرة إلى أمثلة من منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، من بينها دعوات إلى "وقف الإرهاب الإسرائيلي في فلسطين"، أو صور يظهر فيها علم إسرائيل مشطوبًا.

كما أفادت الصحيفة بأن وزارة الأمن الداخلي وجّهت بضرورة إيلاء "اهتمام خاص" للمتقدمين الأجانب الذين شاركوا في احتجاجات مؤيدة لفلسطين داخل الجامعات الأمريكية. وفي السياق ذاته، لا يُستحسن منح البطاقة الخضراء للأفراد الذين سبق لهم "تأييد أو الترويج أو دعم مواقف تُعدّ معادية للولايات المتحدة". ويُدرج التقرير كذلك تدنيس العلم الأمريكي ضمن الأفعال التي قد تحول دون الحصول على الإقامة الدائمة.

وتُعرف البطاقة الخضراء، واسمها الرسمي «بطاقة المقيم الدائم في الولايات المتحدة»، بأنها وثيقة هوية تخوّل حاملها الإقامة والعمل بشكل قانوني داخل البلاد، وتشكل خطوة محورية في مسار الحصول على الجنسية الأمريكية.

وتأتي هذه التوجيهات في ظل تصاعد الاحتجاجات داخل الجامعات الأمريكية تأييدًا لفلسطين ورفضًا للحرب على غزة، وهي احتجاجات واجهتها السلطات بإجراءات أمنية شملت مداهمات واعتقالات. كما تتزامن مع توجهات إدارة الرئيس Donald Trump التي تتسم بدعم قوي لإسرائيل.

وقد أثارت هذه السياسات مخاوف متزايدة لدى منظمات الحريات المدنية والمدافعين عن حقوق المهاجرين، الذين يرون فيها تقييدًا لحرية التعبير وتمييزًا قائمًا على الرأي السياسي، وسط توقعات بأن تواجه هذه الإجراءات طعونًا قانونية أمام المحاكم الأمريكية.