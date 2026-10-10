تقرير للكونغرس: "الجيش الأمريكي فقد 81 طائرة في الحرب مع إيران"

أفاد تقرير صادر هذا الأسبوع عن "خدمة أبحاث الكونغرس" بأن "81 طائرة تابعة للجيش الأمريكي قد دُمرت أو تضررت خلال الحرب مع إيران"،وتشمل قائمة الطائرات المفقودة بعضاً من أكثر الأسلحة تطوراً في الترسانة الأمريكية، بما في ذلك المقاتلة "إف-35 إيه" (F-35A) وطائرة "إي-3 سنتري" (E-3 Sentry) -المزودة بأربعة محركات نفاثة وقبة رادار على هيكلها لتتبع الأهداف وإدارة المجال الجوي أثناء الاشتباكات. بحسب تقرير نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" اليوم السبت.

واستحوذت الطائرات المسيرة من طراز "إم كيو-9 ريبر" (MQ-9 Reaper) على أكثر من نصف الخسائر المذكورة في التقرير؛ وتُستخدم هذه الطائرات في الحرب مع إيران لمهام جمع المعلومات الاستخباراتية والمراقبة والاستطلاع.

وتتراوح التكلفة الإجمالية للطائرات المفقودة منذ شهر فبراير بين 1.9 مليار و3.3 مليار دولار، وذلك وفقاً للتقرير الذي استند إلى أرقام صادرة عن "مكتب الميزانية في الكونغرس". وقد قدرت القيادة المركزية الأمريكية أن الحرب المستمرة مع إيران كلفت الولايات المتحدة ما يقرب من 44 مليار دولار إجمالاً بحلول شهر سبتمبر. ومع ذلك، فإن هذا الرقم لا يشمل الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في القواعد الأمريكية بالشرق الأوسط، وفقاً لما أوردته صحيفة "واشنطن بوست".

وذكرت شبكة "سي إن إن" أن بعض الطائرات ربما عادت إلى الخدمة بعد تعرضها لأضرار، بما في ذلك ثماني مقاتلات من طراز "إف-15 سترايك إيغل" (F-15 Strike Eagle) تضررت خلال ضربة إيرانية استهدفت قاعدة "موفق السلطي" الجوية في الأردن ليلة 8 سبتمبر/أيلول المنصرم .واستند التقرير في تحليله إلى بيانات وأرقام صادرة عن وزارة الدفاع، ومكتب المفتش العام للوزارة، والقيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، بالإضافة إلى تقارير إعلامية خارجية راجعتها "خدمة أبحاث الكونغرس".

وتصاعدت الانتقادات الموجهة لوزارة الدفاع (البنتاغون) من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بسبب عدم رغبة مسؤولي الدفاع في التحلي بالشفافية أمام الكونغرس بشأن تكلفة الحرب مع إيران واستراتيجية الدفاع الوطني لإدارة ترامب. وعقب اجتماع ضم وكيل وزارة الدفاع "إلبريدج كولبي" وأعضاء لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، صرحت السيناتور "جاكي روز" (عن ولاية نيفادا) بأن "كولبي" لم يكن صريحاً في طرح المعلومات، و"لم يعالج فعلياً مخاوفنا أو القضايا التي طرحناها".

وفي واقعة منفصلة هذا الأسبوع، قال السيناتور الأمريكي "كريس ميرفي" يوم الثلاثاء إن وزارة الدفاع الأمريكية منعته من دخول قاعدة عسكرية رئيسية في قطر أثناء زيارة له إلى الشرق الأوسط. ووصف الأمر بأنه جزء من مسعى تبذله الحكومة الأمريكية للتستر على تداعيات الحرب مع إيران. وقال ميرفي لمجموعة من الصحفيين في الرياض -وهي المحطة الثانية في جولته-: "لقد أكدت لي هذه الزيارة أن هناك جهداً نشطاً وغير مسبوق وغير دستوري يجري حالياً لإخفاء تكاليف هذه الحرب وتبعاتها عن الكونغرس والشعب الأمريكي".

وأشار محللون -نقلت عنهم شبكة "سي إن إن"- إلى أن العمليات في الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب مع إيران والصراعات مع وكلائها، قد أثرت سلباً على طائرات "إم كيو-9 ريبر" (MQ-9 Reaper) المسيرة. وكان الجنرال كينيث ويلسباخ، رئيس أركان القوات الجوية، قد صرح أمام الكونغرس بأن طائرة "إم كيو-9" تُعد "العنصر الأهم والأكثر قيمة" في الحرب مع إيران.

وتشير تقارير صحيفة "إير فورس تايمز" (Air Force Times) الصادرة في مايو 2026 إلى أن الجيش الأمريكي يمتلك في ترسانته ما يقرب من 135 طائرة مسيرة من طراز "إم كيو-9".

وقد فقد الجيش 45 طائرة من هذا الطراز في الشرق الأوسط خلال العام الجاري وحده، فيما يصفه "المجلس الأطلسي" (Atlantic Council) بأنه معدل خسائر "مثير للقلق". ولم يشهد الجيش الأمريكي خسارة طائرات بهذا المعدل منذ "عملية عاصفة الصحراء" عام 1991.