الهدف الإسرائيلي واللبناني: التوصل لاتفاق حول المشروع التجريبي حتى الغد

يجتمع الكابينت السياسي-الأمني المصغر هذا المساء (الأربعاء) في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، حيث يُطرح على جدول الأعمال مشروع انسحاب من لبنان لصالح انتشار الجيش اللبناني. يأتي هذا الاجتماع في ظل اليوم الثاني من المحادثات السياسية بين إسرائيل ولبنان، والتي شهدت تسارعاً ملحوظاً في الاتصالات بين الجانبين.

الهدف الرئيسي للوسطاء هو التوصل إلى بيان مشترك ورسمي حتى نهاية جولة المحادثات الحالية غداً.

من المتوقع أن يتضمن البيان المشترك المتوقع ملخصًا مبدئيًا حول بدء المشروع التجريبي، والذي في إطاره ستبدأ قوات الجيش اللبناني، بدعم أمريكي، في العمل ضد تمركز حزب الله في المنطقة. ومع ذلك، تواجه المحادثات عقبات، حيث أن النقطة الرئيسية والمركزية التي لا تزال موضع خلاف بين الوفود في هذه المرحلة هي تحديد المنطقة الدقيقة التي سيبدأ فيها التحرك الأولي. علاوة على ذلك، أفاد مصدران مطلعان على تفاصيل المفاوضات لـ i24NEWS أن التدخل الإيراني القوي في قضية لبنان خلق صعوبات معقدة في إدارة المحادثات.

على الرغم من الدراما الدبلوماسية والعقبات التي وضعتها طهران، فإن التقدير السائد بين الجهات المعنية هو أن الدولتين ستنجحان في التوصل إلى تفاهمات وصيغة متفق عليها في نهاية المطاف. يأتي ذلك بعد أنه في اليوم الأول من المحادثات بين إسرائيل ولبنان لم يطرأ أي تقدم، ودخلت المفاوضات في طريق مسدود.