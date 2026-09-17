نتنياهو: «لا أحد من منفذي 7 أكتوبر محصّن.. سنصل إليهم جميعًا»

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تواصل ملاحقة منفذي هجوم 7 أكتوبر، مشددًا على أن العمليات الأمنية والعسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة تستهدف من وصفهم بمنفذي المجزرة ومن لا يزالون منهم على قيد الحياة.

وقال نتنياهو: «نحن أيضًا نحاسب هؤلاء القتلة الذين قتلوا أبناء شعبنا وبناتنا ونساءنا وأطفالنا في السابع من أكتوبر»، مضيفًا أن إسرائيل تواصل ملاحقة من تبقى من منفذي الهجوم.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: «عندما نقول للمسلحين: لا أحد محصّن، سنصل إليكم جميعًا، فإنكم تنفذون ذلك فعليًا»، في إشارة إلى استمرار عمليات الاستهداف والملاحقة في غزة والضفة الغربية.

وفي سياق حديثه عن التطورات الميدانية، قال نتنياهو إن قدرات خصوم إسرائيل تعرضت لتراجع كبير خلال العمليات العسكرية، لكنه أقر بأن الحملة لم تنتهِ بعد.

وأوضح: «القدرة على تنفيذ ذلك سُحقت بشكل قوي جدًا، وقد أنجزنا الجزء الأكبر من العمل، لكن لا يزال هناك عمل يتعين استكماله، وسنستكمله».