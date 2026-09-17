تقارير سعودية: قتيل ومصابان بجروح خطيرة جراء شظايا اعتراض مسيّرة حوثية في الطائف | كافة التحديثات
الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة خلافًا لمطلب ترامب • السعودية تعاني من نقص في الصواريخ الاعتراضية بسبب هجمات الحوثيين • مخاوف أمريكية من تجسس صيني مرتبط بصفقة طائرات مقاتلة مع السعودية
وافقت واشنطن الليلة (الخميس) على عقوبات ضخمة ضد روسيا وإيران، في حين فاجأ الاحتياطي الفيدرالي الجميع برفع سعر الفائدة خلافاً لموقف ترامب. في الوقت نفسه، تتصاعد التوترات في الخليج مع هجوم إيراني على طاقم أمريكي وطلب سعودي عاجل للحصول على صواريخ اعتراض ضد الحوثيين. وعلى الصعيد السياسي، منعت الولايات المتحدة وصول الوفد الفلسطيني إلى الأمم المتحدة، وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية على أوروبا بسبب تقاربها مع كندا.
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الجيش الإسرائيلي يعلن الإطاحة نهائيًا بضابط الاستخبارات في فرقة غزة خلال هجوم 7 أكتوبر
وأوضح الجيش أن القرار جاء بعد فحص نتائج التحقيقات الداخلية والتقييمات المهنية المتعلقة بإخفاقات الضابط في الفترة التي سبقت هجوم 7 أكتوبر، إلى جانب النظر في ادعاءاته بشأن مدى مسؤوليته. ويحق للضابط تقديم استئناف إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير.
تقارير سعودية: قتيل ومصابان بجروح خطيرة جراء شظايا اعتراض مسيّرة حوثية في الطائف
أفادت وسائل إعلام سعودية بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح وصفتها بـ«الحرجة»، جراء سقوط شظايا من عملية اعتراض طائرة مسيّرة في محافظة الطائف غربي المملكة.
وبحسب التقارير، فإن المسيّرة يُعتقد أنها أُطلقت من جانب الحوثيين، فيما أسفر الحادث عن أضرار في عدد من المباني والمركبات.
نتنياهو: «لا أحد من منفذي 7 أكتوبر محصّن.. سنصل إليهم جميعًا»
أكد رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تواصل ملاحقة منفذي هجوم 7 أكتوبر، مشددًا على أن العمليات الأمنية والعسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة تستهدف من وصفهم بمنفذي المجزرة ومن لا يزالون منهم على قيد الحياة.
وقال نتنياهو: «نحن أيضًا نحاسب هؤلاء القتلة الذين قتلوا أبناء شعبنا وبناتنا ونساءنا وأطفالنا في السابع من أكتوبر»، مضيفًا أن إسرائيل تواصل ملاحقة من تبقى من منفذي الهجوم.
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: «عندما نقول للمسلحين: لا أحد محصّن، سنصل إليكم جميعًا، فإنكم تنفذون ذلك فعليًا»، في إشارة إلى استمرار عمليات الاستهداف والملاحقة في غزة والضفة الغربية.
وفي سياق حديثه عن التطورات الميدانية، قال نتنياهو إن قدرات خصوم إسرائيل تعرضت لتراجع كبير خلال العمليات العسكرية، لكنه أقر بأن الحملة لم تنتهِ بعد.
وأوضح: «القدرة على تنفيذ ذلك سُحقت بشكل قوي جدًا، وقد أنجزنا الجزء الأكبر من العمل، لكن لا يزال هناك عمل يتعين استكماله، وسنستكمله».
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وزارة الدفاع التركية: تهديد الحوثيين في باب المندب بالبحر الأحمر يضر بالتجارة البحرية العالمية
أعرب مسؤولو الاستخبارات الأمريكية، في تقارير داخلية، عن مخاوفهم بشأن احتمال وجود تجسس صيني يتعلق بصفقة تنتظر الموافقة لبيع عشرات الطائرات المقاتلة المتقدمة من طراز إف-35 إلى المملكة العربية السعودية، بقيمة 24 مليار دولار.
رد وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي، بنيامين حداد، صباح اليوم، بحزم على تهديدات دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية بشأن تشديد العلاقات بين بروكسل وأوتاوا، موضحاً: "ليس للولايات المتحدة، أو أي جهة أخرى، حق النقض (الفيتو) على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وكندا". وأكد حداد أن أوروبا لن تسمح بالتدخل الخارجي في سياساتها، وخلص إلى القول: "ليست الولايات المتحدة هي من تحدد التوجهات الجيوسياسية للاتحاد الأوروبي".
ناشد ملك بريطانيا تشارلز الثالث عمالقة الذكاء الاصطناعي "إبقاء التكنولوجيا في خدمة الإنسانية"، وسط مخاوف متزايدة بشأن تداعياتها الأمنية والاجتماعية.
فوكس نيوز: أطلقت القوات الإيرانية طائرة مسيرة وصاروخاً على سفينة عسكرية أمريكية في مضيق هرمز، ما أسفر عن إصابات طفيفة لأفراد الطاقم الأمريكي. وحذر نائب الرئيس الأمريكي، فانس، من أن هذه الهجمات تُعطّل سوق الطاقة العالمية بشكل مباشر، في حين يواصل الحوثيون تهديد الممرات الملاحية.
في تجمع انتخابي بولاية كارولاينا الشمالية، تطرق ترامب إلى المواجهة العسكرية مع إيران، وقال لأنصاره: "شاهدوا ما سيحدث، ستنتهي الأمور على خير ما يرام". وأشار الرئيس إلى أنه من المتوقع أن تنتهي الحملة الانتخابية بعد فترة وجيزة من انتخابات التجديد النصفي.
https://x.com/i/web/status/2100382163602374671
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رفضت إدارة ترامب منح تأشيرات دخول لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ووفده إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للعام الثاني على التوالي. وأرجعت وزارة الخارجية الأمريكية قرارها إلى شكاوى رُفعت إلى المحاكم الدولية ضد إسرائيل، وإلى تحركات أحادية الجانب، واستمرار دفع رواتب للأسرى
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