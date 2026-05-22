حذّرت الإمارات العربية من أن الهجمات والانتهاكات الإيرانية في مضيق هرمز تمثل تهديداً خطيراً للمدنيين وحرية الملاحة الدولية، مؤكدة أن التصعيد الحالي ينعكس بشكل مباشر على الأمن الاقتصادي العالمي وسلاسل الإمداد الدولية.

وجاء ذلك خلال كلمة ألقتها غسق شاهين، نائبة المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة ، أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسة مخصصة لمناقشة حماية المدنيين.

وأكدت المندوبة الإماراتية أن الهجمات الإيرانية استهدفت منشآت مدنية وبنى تحتية حيوية، من بينها موانئ تجارية ومطارات ومنشآت طاقة وشبكات اتصالات، مشيرة إلى أن تلك الهجمات تسببت بأضرار واسعة وأثرت على حركة الملاحة والتجارة في المنطقة.

كما لفتت إلى أن تعطيل الملاحة في مضيق هرمز يهدد إمدادات الطاقة والأمن الغذائي العالمي، خاصة مع وجود آلاف البحارة العالقين على متن سفن في ظروف وصفتها بالخطيرة.

وشددت الإمارات على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن وتعزيز آليات المساءلة الدولية، داعية إلى تفعيل أنظمة العقوبات واللجان الأممية ذات الصلة لمواجهة أي تهديدات تستهدف أمن المنطقة والممرات البحرية الدولية.

وأعلنت أبوظبي دعمها لمشروع قرار مطروح أمام مجلس الأمن بشأن حماية الملاحة الدولية في مضيق هرمز، في ظل تصاعد المخاوف الدولية من تأثير التوترات الحالية على الاقتصاد العالمي وحركة التجارة والطاقة.