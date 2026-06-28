أفادت تقارير واردة من البحرين بوقوع أضرار كبيرة في أحد المباني نتيجة هجمات نُسبت إلى إيران استهدفت أراضي المملكة.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية في بيان إن مبنى سكنيًا في محافظة المحرق تعرض لأضرار نتيجة ما وصفته بـ"العدوان الإيراني"، مؤكدة في الوقت نفسه عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو ضحايا.

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وأضافت الوزارة أن الجهات المختصة باشرت التعامل مع الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما تواصل الأجهزة المعنية متابعة الوضع وتقييم حجم الأضرار الناجمة عن الحادث.