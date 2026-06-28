البحرين تعلن تضرر مبنى سكني بعد هجمات إيرانية
وزارة الداخلية البحرينية تتحدث عن أضرار مادية في منطقة المحرق وسط استمرار متابعة التطورات الأمنية.
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
أفادت تقارير واردة من البحرين بوقوع أضرار كبيرة في أحد المباني نتيجة هجمات نُسبت إلى إيران استهدفت أراضي المملكة.
وقالت وزارة الداخلية البحرينية في بيان إن مبنى سكنيًا في محافظة المحرق تعرض لأضرار نتيجة ما وصفته بـ"العدوان الإيراني"، مؤكدة في الوقت نفسه عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو ضحايا.
https://x.com/i/web/status/2071130742848094223
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .
وأضافت الوزارة أن الجهات المختصة باشرت التعامل مع الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما تواصل الأجهزة المعنية متابعة الوضع وتقييم حجم الأضرار الناجمة عن الحادث.
تلقت هذه المقالة 0 تعليق