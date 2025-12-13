نعيم قاسم :"لن يُنزع سلاح حزب الله تحقيقا لهدف إسرائيل، ولو اجتمعت الدنيا بحربها على لبنان"

شدد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، السبت، على "موقف الحزب الرافض لدعوات الحكومة اللبنانية بحصر السلاح في يد الدولة"،واعتبره"مطلباً أميركياً إسرائيلياً يستهدف إعدام قوة لبنان".وقال"فلتعلم أميركا أننا سندافع، حتى لو أطبقت السماء على الأرض، فلن يُنزع السلاح تحقيقاً لهدف إسرائيل، ولو اجتمعت الدنيا بحربها على لبنان.. لن نسمح بذلك"، وتابع "منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2024، أصبحنا في مرحلة جديدة تجب ما سبقها، وتفترض أداءً مختلفاً".

جاءت تصريحات نعيم قاسم خلال كلمة احتفال أقامته وحدة العمل النسائي بالحزب، وقال "الدولة اللبنانية أصبحت مسؤولة عن العمل على تثبيت سيادة لبنان واستقلاله، وقامت المقاومة بكل ما عليها في تطبيق الاتفاق ومساعدة الدولة".وأوضح أنه لا "توجد مقاومة في الدنيا تمتلك سلاحاً أقوى من سلاح العدو"، معتبراً أن "عدم وجود التوازن في ظل غياب السلام أمر عادي وطبيعي". واعتبر الأمين العام لحزب الله أن "مشكلة الدولة (اللبنانية) ليست حصر السلاح من أجل النهوض، وحصر السلاح بالصيغة المطروحة هو مطلب أميركي إسرائيلي، وبهذا المنطق هو إعدام لقوة لبنان".

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها قررت الموافقة على صفقة محتملة لبيع معدات عسكرية أجنبية لحكومة لبنان، بتكلفة إجمالية تبلغ 90.5 مليون دولار.

قاسم: طبّقوا الاتفاق أولاً

ورأى الأمين العام لحزب الله أنه "لا توجد مقاومة في العالم استطاعت أن تردع العدو عن القيام بأي عمل لمدة 17 سنة"، معتبراً أن ما قام به الحزب "ردع استثنائي"، مؤكداً أن "المهمة الأساسية للمقاومة هي التحرير، وليس من وظيفتها منع حصول العدوان".

وأضاف: "الدولة والجيش هما الجهتان المعنيتان بتحقيق الردع، ووظيفة المقاومة هي مساندتها، ووظيفة المقاومة أن تتصدّى عندما لا تتصدّى الدولة والجيش"، متسائلاً: "إذا كان الجيش غير قادر على الحماية، فهل نُطالب بنزع سلاحه؟ وإذا كانت المقاومة لم تحقق الحماية بينما الإسرائيلي يتغوّل، فهل نطالب بنزع القوة؟".

ومع ذلك، أكد نعيم قاسم أن "المقاومة مستعدّة لأقصى درجات التعاون مع الجيش اللبناني"، وقال إن "المقاومة موافقة على استراتيجية دفاعية تستفيد من قوة لبنان ومقاومته، لكنها ليست مستعدّة لأي إطار يقود إلى الاستسلام لأميركا وإسرائيل".

ودعا قاسم الدولة اللبنانية إلى التراجع وإعادة حساباتها: "طبّقوا الاتفاق أولاً، وبعد ذلك ناقشوا الاستراتيجية الدفاعية".

