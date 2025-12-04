رغم تهديدات ممداني: نتنياهو يعلن - "سأصل إلى نيويورك"

ردّ رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الأربعاء على تهديدات عمدة نيويورك، زهران ممداني، باعتقاله إذا زار المدينة. وأعلن نتنياهو أنه سيحضر رغم هذه التهديدات، وأضاف: "إذا غيّر رأيه وقال إن لنا الحق في الوجود، فسأكون سعيدًا بالتحدث معه". يواجه نتنياهو مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، على خلفية الحرب في غزة.

نتنياهو، الذي تحدث في مؤتمر نيويورك تايمز، تناول أيضًا تصاعد معاداة السامية: "لقد رافقتنا قرون. ما كان يُدّعى لسنوات ضد الشعب اليهودي، يُدّعى الآن ضد الدولة اليهودية. إذا لم نستطع الدفاع عن أنفسنا، فسنُمحى من على الخارطة. نحن نناضل من أجل الحقيقة".

فيما يتعلق بإيران، قال نتنياهو: "لقد حاربنا من أجل العالم الحر بأكمله عندما هزمنا إيران. أعتقد أن أي جيش لم يفعل ما فعلته إسرائيل لتجنب قتل المدنيين. نحن نطلب منهم إخلاء هذه المناطق، بينما تفعل حماس العكس".

نتنياهو تطرق أيضًا إلى المدعي في المحكمة الجنائية الدولية الذي قدم الدعوى ضده: "الشاب الذي اتهمني بجرائم حرب هو كريم خان، كان من المفترض أن يأتي إلى إسرائيل وألغى اللقاء لأنه قبل عدة أيام اتُهم بالتحرش الجنسي، واعتقد أن أفضل طريقة للخروج من ذلك هي بتشويه سمعة إسرائيل".

شدد نتنياهو "آمل أن أحقق اتفاقيات سلام، الشعب اليهودي يصلي من أجل السلام. لدي أمل بذلك، ولكن في حينا – الطريقة التي تحقق بها السلام هي السلام من خلال القوة. إذا كنت ضعيفاً – أنت تدعو إلى العدوان، والسلام يكون مع القوي. في ساعة الاختبار عندما غزوا بلادنا، الجميع ظن أننا انتهينا. في اليوم الثاني من الحرب، قلت إننا سنغير وجه الشرق الأوسط. لم نحارب فقط حماس، بل حاربنا أيضاً حزب الله، والحوثيين، وإيران – وانتصرنا".

على السؤال عن مدة بقائه في الحياة العامة، أجاب: "أنا لا أقيس ذلك بالزمن، بل بالمهام. معظم الشعب يدعمني - ولهذا أفوز في الانتخابات. الشعب يدعمني لأنهم يريدونني أن أُكمل مهمة السلام، لدينا الآن فرصة. عندما يكون التاريخ على بُعد لمسة، أنت لا تتنحى جانباً. أنت تدفع إلى الأمام - ولهذا السبب أنا هنا".