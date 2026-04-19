تصاعد غير مسبوق في هجمات المستوطنين بالضفة الغربية: بين تحديات الضبط الأمني والضغوط السياسية

تشهد الضفة الغربية في الآونة الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة ونوعية هجمات المستوطنين، في تطور يثير تساؤلات متزايدة داخل إسرائيل بشأن قدرة الدولة على احتواء هذه الظاهرة، وانعكاساتها الأمنية والسياسية، داخليًا وخارجيًا.

خلال يوم واحد فقط، سُجلت سلسلة من الحوادث المتزامنة في عدة مناطق، ما يعكس—بحسب تقديرات مراقبين—تحولًا من أحداث متفرقة إلى نمط متكرر يحمل طابعًا أكثر تنظيمًا وجرأة. ففي قرية المغير شرق رام الله، استولى مستوطنون على نحو 150 رأس غنم بعد اقتحام أراضٍ زراعية، في حادثة اعتُبرت تصعيدًا نوعيًا يمس بشكل مباشر بمصادر رزق الفلسطينيين، وليس مجرد أعمال تخريب.

وفي منطقة بيت ساحور شرق بيت لحم، شملت الاعتداءات اقتلاع أشتال زيتون حديثة الزراعة في منطقة “عش غراب”، إلى جانب استهداف منازل في جبل هراسه. أما في منطقة الرشايدة، فقد سيطر مستوطنون على موقع “مغفر رجم الناقة” وشرعوا في مد شبكة مياه إليه، في خطوة يراها محللون محاولة لترسيخ وجود دائم على الأرض.

هذه التطورات تأتي في سياق أوسع من التصعيد، حيث شهدت مناطق أخرى في أيام سبقت حوادث مشابهة. في عين سينيا شمال رام الله، أُصيب شاب بعد هجوم بالحجارة على منازل، فيما تم تسجيل اقتحامات في ترمسعيا وخربة أبو فلاح، تخللتها محاولات اعتداء على ممتلكات. كذلك، شهد تجمع وادي أبو الحيات قرب أريحا اقتحامًا لمنازل بدوية، وهو تجمع تعرض سابقًا لعمليات تهجير، ما يعزز تقديرات بوجود استهداف متكرر للمناطق الأكثر هشاشة.

وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تم تسجيل 497 هجومًا خلال شهر آذار الماضي، وهو رقم يرى فيه محللون مؤشرًا واضحًا على تصاعد العنف، خاصة في مناطق مثل الخليل ونابلس ورام الله.

في إسرائيل، لم تعد هذه الظاهرة تُعتبر ملفًا أمنيًا داخليًا فحسب، بل باتت تحمل أبعادًا سياسية ودبلوماسية متزايدة. فقد تصاعدت في السنوات الأخيرة الدعوات الدولية—خصوصًا من أوروبا والولايات المتحدة—لوقف ما يوصف بـ“عنف المستوطنين”، مع فرض عقوبات على بعض المتورطين. هذا الواقع يضع الحكومة الإسرائيلية أمام معادلة معقدة: ضغوط من أطراف يمينية تدعو إلى عدم تقييد المستوطنين، مقابل ضغوط خارجية متزايدة تتطلب خطوات حازمة لاحتواء التصعيد.

التقديرات تشير إلى أن المشهد الحالي يعكس تداخلًا واضحًا بين الاعتبارات الميدانية والسياسية، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية. بعض الأحزاب اليمينية تسعى إلى تعزيز حضورها عبر خطاب أكثر تشددًا تجاه الضفة الغربية، وهو ما قد ينعكس—وفق محللين—في تساهل نسبي أو غياب الحسم في التعامل مع هذه الهجمات. في المقابل، تحذر جهات داخل المؤسسة الأمنية والسياسية من تداعيات استمرار هذا النهج، سواء على مستوى الاستقرار الميداني أو العلاقات الدولية.

في ظل هذه المعطيات، تتحول هجمات المستوطنين من مجرد أحداث ميدانية إلى عامل مؤثر في معادلة أوسع، تشمل الأمن، السياسة، والعلاقات الخارجية. ويبقى السؤال المطروح داخل إسرائيل: هل ستنجح الحكومة في احتواء هذا التصعيد، أم أن التطورات على الأرض ستفرض واقعًا جديدًا يصعب السيطرة عليه في المرحلة المقبلة؟