تقرير: أنباء عن اغتيال مسؤول في حزب الله، وقتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

ذكر مصدران أمنيان لبنانيان، ‌مقتل ما ​لا ‌يقل ⁠عن ​ثمانية أشخاص ⁠وإصابة ⁠21 ‌آخرون ‌في ​هجمات ‌إسرائيلية على البقاع في ‌لبنان، اليوم الجمعة، مشيرة إلى "اغتيال قيادات حزب الله علي زيد الموسوي ومحمد إبراهيم الموسوي وحسين ياغي بغارات بعلبك جنوب لبنان:

https://x.com/i/web/status/2024947556959043880 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وترددت أنباء عن مقتل مسؤول في حزب الله هو نجل النائب السابق محمد ياغي الذي كان معاونا للأمين العام الراحل للحزب حسن نصرالله. وتحدثت عن "سلسلة غارات بلغت ست ضربات جوية استهدفت مباني في رياق وبدنايل وتمنين التحتا، إضافة إلى منطقة الشعرة في جرود بلدة النبي شيت، وكلها تقع في البقاع".

ومن جهته أكد الجيش الإسرائيلي على أن "مركز قيادة تابعاً لـحزب الله في شرق لبنان تعرّض، قبل وقت قصير، لغارة جوية إسرائيلية".وأوضح أن "مركز القيادة، الواقع قرب بعلبك في سهل البقاع، كان يستخدمه حزب الله لشنّ الهجمات ضد القوات الإسرائيلية وضد إسرائيل".