مقتل أربعة إسرائيليين تحت أنقاض مبنى في حيفا بعد إصابته بصاروخ إيراني

قُتل أربعة أشخاص، اليوم، بعد انتشالهم من تحت أنقاض مبنى سكني في حيفا، كان قد تعرض لضربة مباشرة بصاروخ أُطلق من إيران.

وذكرت فرق الإنقاذ أن الضحايا هم على الأرجح زوجان مسنان، وابنهما، وشريكة حياته، حيث جرى العثور عليهم بعد ساعات طويلة من عمليات البحث التي استمرت طوال الليل. وكانت فرق الإطفاء قد عثرت في وقت مبكر على اثنين من المفقودين، قبل أن يتم انتشال الآخرين لاحقًا.

وبحسب تحقيق أولي للجيش الإسرائيلي، فإن الصاروخ تفكك في الجو، ما أدى إلى فشل اعتراضه. وأوضح التحقيق أن الجزء الحامل للمتفجرات اخترق المبنى وتسبب بانهياره، بينما لم ينفجر رأس الصاروخ، ما يعني أن الدمار نجم أساسًا عن انهيار الهيكل وليس عن انفجار مباشر.

وشاركت في عمليات الإنقاذ طواقم متعددة باستخدام آليات ثقيلة، إلى جانب خبراء متفجرات عملوا على تحييد رأس الصاروخ غير المنفجر، في عملية وُصفت بالدقيقة والمعقدة.

كما أسفر الهجوم عن إصابة عدد من الأشخاص، بينهم مسن في حالة خطيرة، إضافة إلى عدة إصابات طفيفة وحالات هلع، فيما اندلع حريق في المبنى وتمت السيطرة عليه.