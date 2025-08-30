مصدر سياسي: لا تقدم حتى الآن في محادثات صفقة المختطفين

قد يعجبك أيضًا -

سيُعقد غدًا نقاشٌ حاسمٌ في مجلس الوزراء الإسرائيلي للموافقة على خطة السيطرة على مدينة غزة، ولكن مرّ أسبوعان منذ آخر ردٍّ من حماس على المفاوضات. أفاد المراسل السياسي لـ i24NEWS بالعربية غاي عزرائيل، مساء اليوم السبت، في "مجلة السبت" نقلاً عن مصدر سياسي أنه رغم الجهود المبذولة لاستئناف المحادثات، لم يُحرز أي تقدم في هذه المرحلة: "تصرّ إسرائيل على أن المفاوضات ستقتصر على اتفاقٍ شامل". ووفقًا لعزرائيل، قد لا يحدث أي تغيير إلا بعد توغّل دبابات الجيش الإسرائيلي في عمق مدينة غزة.

وفي السياق حرج إلى شوارلاع تل أبيب، مساء اليوم السبت، آلاف المتظاهرين للمطالبة بإطلاق سراح المختطفين وإنهاء الحرب