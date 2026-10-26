مسؤول إيراني لرويترز: الملف النووي لن يُطرح في محادثات مكة
الوزير كاتس: "لم تكن هناك أي نية لإسرائيل لمهاجمة إيران قبل الانتخابات" • قوات الأمن الأردنية أعلنت: تم اعتقال منفذي الهجوم في الكنيسة بمدينة الكرك
أخبار في الوقت الحقيقي، 25.10.26: جميع الأخبار الرئيسية لليوم، تحديثات مستمرة وأبرز العناوين.
أبرز العناوين على جدول الأخبار
- كاتس: لم تكن لدى إسرائيل أي نية لمهاجمة إيران قبل الانتخابات
- رويترز: مسؤولون سعوديون وأتراك وباكستانيون يلتقون مسؤولين إيرانيين في طهران
- الأردن يعلن اعتقال منفذي الهجوم على كنيسة في مدينة الكرك
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مسؤول إيراني لرويترز: الملف النووي لن يُطرح في محادثات مكة
نقلَت وكالة «رويترز» عن مسؤول إيراني رفيع أن المحادثات المرتقبة في مكة لن تتناول الملف النووي الإيراني، مشيراً إلى أن طهران تشترط على الولايات المتحدة تلبية مطالبها لإنهاء الحرب قبل الدخول في أي نقاش بشأن هذا الملف.
الجيش الإسرائيلي ينفي وجود خلاف بين نتنياهو وزامير: اعتباراتنا أمنية ومهنية فقط
أكد الجيش الإسرائيلي أنه يركز على تنفيذ مهامه، ويواصل رفع مستوى التأهب على مختلف الجبهات في ظل التحذيرات والتطورات الأمنية الراهنة.
وقال الجيش، تعليقاً على التقارير التي تحدثت عن خلاف بين رئيس الأركان إيال زامير ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن نشاطه العملياتي والاعتبارات التي تحكم قراراته «أمنية ومهنية وموضوعية ورسمية فقط»، مضيفاً أن أي حديث آخر «مضلل وغير ذي صلة».
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طهران: مباحثات مع أعضاء اتفاق مكة ستتناول لبنان والحرب الأمريكية على إيران وسياسات إسرائيل التوسعية
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن الاجتماع المرتقب في طهران مع ممثلي الدول الأعضاء في اتفاق مكة سيتناول عدداً من الملفات الإقليمية، بينها ما وصفه بـ«سياسة التوسع الإسرائيلية»، والوضع في لبنان، والحرب الأمريكية على إيران.
كاتس: لم تكن لدى إسرائيل أي نية لشن هجوم على إيران قبل الانتخابات
أكد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن التنسيق بينه وبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والجيش الإسرائيلي بشأن الملف الإيراني «كامل»، نافياً وجود أي نية إسرائيلية لشن هجوم استباقي على إيران قبل الانتخابات في إسرائيل.
وقال كاتس إن إسرائيل أوضحت أنها سترد بقوة كبيرة إذا هاجمتها إيران، واصفاً التقارير التي تحدثت عن نية إسرائيل المبادرة إلى الهجوم قبل الانتخابات بأنها «كاذبة تماماً».
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الأمن الأردني يعلن اعتقال منفذي الهجوم على كنيسة في الكرك بعد اشتباك مسلح
أعلنت الأجهزة الأمنية الأردنية اعتقال منفذي الهجوم على كنيسة في مدينة الكرك، عقب تبادل لإطلاق النار معهم. وأوضحت أن المشتبه بهم الثلاثة أُصيبوا خلال الاشتباك، وعُثر عليهم داخل منزل مهجور، حيث ضُبطت أسلحة وذخائر في المكان.
رويترز: من المتوقع أن يجتمع مسؤولون سعوديون وأتراك وباكستانيون رفيعو المستوى مع مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى في طهران اليوم. ومن بين المسؤولين رفيعي المستوى: وزير الدفاع السعودي، ورئيس أركان الجيش الباكستاني. وستركز المناقشات على الأمن الإقليمي، حيث ستسعى إيران إلى تعزيز: إرساء إطار أمني بقيادة القوى الإقليمية، والتعاون الإقليمي دون تدخل أمريكي أو إسرائيلي، وزيادة الاستقرار الإقليمي، وتعزيز الاستقلال الأمني.