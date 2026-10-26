الجيش الإسرائيلي ينفي وجود خلاف بين نتنياهو وزامير: اعتباراتنا أمنية ومهنية فقط

أكد الجيش الإسرائيلي أنه يركز على تنفيذ مهامه، ويواصل رفع مستوى التأهب على مختلف الجبهات في ظل التحذيرات والتطورات الأمنية الراهنة.

وقال الجيش، تعليقاً على التقارير التي تحدثت عن خلاف بين رئيس الأركان إيال زامير ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن نشاطه العملياتي والاعتبارات التي تحكم قراراته «أمنية ومهنية وموضوعية ورسمية فقط»، مضيفاً أن أي حديث آخر «مضلل وغير ذي صلة».