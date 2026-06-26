أفاد مصدر في مجلس السلام بغزة لقناة i24NEWS في بيان ،مساء اليوم الجمعة، بأن "موقف حركة حماس الرافض للتدخل في قطاع غزة قد ازداد تشدداً في الآونة الأخيرة". مشيرا إلى أن "هذا التصلب الواضح في مواقف الحركة متأثر بشكل مباشر بتوقيع مذكرة التفاهم الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الماضي".

وتعتبر حماس هذه التحركات الدولية الأخيرة بمثابة ركيزة سياسية تُمكّنها من الصمود في وجه الحملة الحالية ضد إسرائيل. وأشار المسؤول الرفيع إلى أن "قيادة حماس تُعلّق آمالاً كبيرة على قادة طهران، ولذلك فهي ليست في عجلة من أمرها للتراجع أو إبداء أي استعداد للتنازل في المفاوضات"، وافاد" "لا يزالون يتوهمون أن إيران ستنقذهم وتُضمّنهم في مذكرة التفاهم، تماماً كما هو الحال مع حزب الله".

وكانت الجولة الأولى من المفاوضات في سويسرا، قد اختُتمت في 22 يونيو/حزيران الجاري، حيث صاغت آلية خاصة لمنع التصعيد على الحدود اللبنانية، شملت الحكومة اللبنانية، بينما لم يُذكر اسم إسرائيل وحزب الله. وقد عززت هذه الترتيبات، التي أبقت القدس خارج دائرة التأثير المباشر، آمال حماس في إنشاء جبهة إقليمية واسعة للحصانة.