سبعة دول عربية تهاجم كاتس وبن غفير: "تصريحاتهم بشأن تهجير سكان غزة - تحريض فاضح"
أطلق المقاتلون النار باتجاه إحدى الطائرات المُسيّرة واعترضوها، ولم تقع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية•بتوجيه من رئيس الأركان، أُجري تمرين واسع النطاق للتعامل مع قتال متعدد الجبهات للجيش الإسرائيلي
أطلق حزب الله صباح اليوم (الأحد) طائرتين مسيرتين مفخختين باتجاه القوات في جنوب لبنان، وقد أطلق الجنود الإسرائيليون النار على إحدى الطائرتين المسيرتين وتم اعتراضها. لم تقع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية. وردًا على ذلك يهاجم الجيش الإسرائيلي في المنطقة. بتوجيه من رئيس الأركان، جرت فجر اليوم مناورة لاختبار جاهزية الجيش الإسرائيلي للتعامل مع حدث متعدد الجبهات، معقد وواسع النطاق. وزراء خارجية سبع دول إسلامية أدانوا الوزيرين الإسرائيليين إسرائيل كاتس وإيتمار بن غفير: "تصريحاتهما حول تهجير سكان غزة تشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي".
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عملية أمنية في شمال الضفة.. اعتقال 10 من عناصر حماس والعثور على صاروخ وتدميره
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قواته بالتعاون مع وحدة اليمام وبإشراف جهاز الأمن العام «الشاباك»، نفذت عملية لمكافحة الإرهاب في بلدة عقابا شمال الضفة الغربية، ضمن نطاق لواء منشيه.
وبحسب بيان الجيش، أسفرت العملية عن اعتقال 10 عناصر من حركة حماس، قال إنهم كانوا يعملون على تنفيذ مخططات وصفتها السلطات الإسرائيلية بالإرهابية. وخلال عمليات التفتيش، عثرت القوات على صاروخ من دون منصة إطلاق، وتم تدميره في المكان.
كما أفادت التقارير الإسرائيلية بأنه تم العثور، خلال العملية، على مواد متفجرة مخصصة لصناعة العبوات وأجزاء من بندقية M16، حيث تعامل خبراء المتفجرات معها في الموقع.
وقال الجيش إن العملية جاءت في أعقاب عمل استخباري مكثف استمر عدة أشهر، وإن القوات تمكنت من إحباط البنية التنظيمية التي قال إنها كانت تعمل في المنطقة.
ردًا على مسيّرتين مفخختين.. الجيش الإسرائيلي يهاجم مواقع لحزب الله في جنوب لبنان
وأكد الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو استهدف، اليوم الأحد، عناصر وبنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، ردًا على إطلاق مسيّرتين مفخختين باتجاه قواته في المنطقة الأمنية. ولم تُسجل إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين.
وبحسب بيان الجيش، شملت الغارات مخازن أسلحة ومبانٍ قال إنها مخصصة لنشاط حزب الله والتخطيط لهجمات وتوجيهها في المنطقة الأمنية.
وجاءت الضربات بعد أن أطلق عناصر من حزب الله صباح اليوم مسيّرتين مفخختين باتجاه القوات الإسرائيلية المنتشرة في جنوب لبنان. وتمكن الجنود من إطلاق النار على إحدى المسيّرتين واعتراضها، فيما لم يُذكر في البيان مصير المسيّرة الثانية.
وأفادت تقارير إسرائيلية بأن من بين الأهداف التي تعرضت للقصف مقر تابع لحزب الله أُقيم داخل مبنى كان يُستخدم سابقًا مستشفى، إلى جانب مخازن أسلحة ومبانٍ أخرى.
ثماني دول عربية وإسلامية تدين تصريحات بن غفير وكاتس بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة
أدانت وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وقطر ومصر وتركيا وإندونيسيا وباكستان بشدة تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير الدفاع يسرائيل كاتس بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرين أن طرح خطط وآليات لإخراج الفلسطينيين قسرًا من أرضهم يمثل انتهاكًا للقانون الدولي.
وقال الوزراء، في بيان مشترك صدر الأحد، إن هذه التصريحات والمقترحات تشكل، بحسب تعبيرهم، «انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني»، وتهديدًا مباشرًا للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.
وأكدت الدول الثماني رفضها القاطع لأي محاولات أو مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، سواء داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو خارجها، محذرة من خطورة تحويل الدعوات إلى التهجير القسري إلى سياسة معلنة أو إجراءات عملية تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.
وحذر البيان من أن تنفيذ مثل هذه الإجراءات من شأنه تقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام وزيادة مخاطر عدم الاستقرار في المنطقة.
كما شدد الوزراء على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدين ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وجددت الدول الثماني تأكيدها أن الطريق نحو تحقيق سلام عادل ودائم يمر عبر حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ودعا الوزراء المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته والتصدي لأي محاولات لفرض واقع ديموغرافي أو جغرافي جديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان احترام قواعد القانون الدولي.
كما أكدوا استمرار دعمهم لصمود الفلسطينيين على أرضهم ورفض أي محاولات تستهدف، بحسب البيان، تقويض القضية الفلسطينية أو الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
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توثيق هجمات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان
https://x.com/i/web/status/2096458863910248497
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حزب الله يهاجم قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان بطائرتيْن مفخختيْن
بتوجيه من رئيس الأركان إيال زامير، انطلقت صباح اليوم مناورة مفاجئة لرؤساء الأركان، بعنوان "الفجر 2.0"، لاختبار جاهزية القيادة العامة ومقر قيادة الجيش الإسرائيلي الرئيسي، وقدرتهما على التعامل مع حدث متفجر ومعقد وواسع النطاق ومتعدد القطاعات.
وفي إطار هذه المناورة المفاجئة، تم حشد قادة من جميع القيادات والأجنحة والفروع، وجرى اختبار القوات والاحتياطيات. ويتابع رئيس الأركان سير المناورة من مرصد القيادة العليا ومن الميدان.