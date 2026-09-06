عملية أمنية في شمال الضفة.. اعتقال 10 من عناصر حماس والعثور على صاروخ وتدميره

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قواته بالتعاون مع وحدة اليمام وبإشراف جهاز الأمن العام «الشاباك»، نفذت عملية لمكافحة الإرهاب في بلدة عقابا شمال الضفة الغربية، ضمن نطاق لواء منشيه.

وبحسب بيان الجيش، أسفرت العملية عن اعتقال 10 عناصر من حركة حماس، قال إنهم كانوا يعملون على تنفيذ مخططات وصفتها السلطات الإسرائيلية بالإرهابية. وخلال عمليات التفتيش، عثرت القوات على صاروخ من دون منصة إطلاق، وتم تدميره في المكان.

كما أفادت التقارير الإسرائيلية بأنه تم العثور، خلال العملية، على مواد متفجرة مخصصة لصناعة العبوات وأجزاء من بندقية M16، حيث تعامل خبراء المتفجرات معها في الموقع.

وقال الجيش إن العملية جاءت في أعقاب عمل استخباري مكثف استمر عدة أشهر، وإن القوات تمكنت من إحباط البنية التنظيمية التي قال إنها كانت تعمل في المنطقة.