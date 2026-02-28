إصابة ستة أشخاص، بينهم رجل في الأربعينيات من عمره جراء سقوط صاروخ على مبنى في تل أبيب

نتيجةً للقصف الأخير الذي شنته إيران على إسرائيل، اليوم السبت، سقط صاروخ على مبنى في تل أبيب، مما أسفر عن إصابة ستة أشخاص، بينهم رجل في الأربعينيات من عمره أُصيب بجروح خطيرة، ورجل في الثلاثينيات من عمره حالته متوسطة، بالإضافة إلى عدد من المصابين بجروح طفيفة.

لا تزال القوات في الموقع تبحث عن ضحايا آخرين. وقد تم إجلاء المصابين إلى مستشفى إيخيلوف. ويعمل رجال الإطفاء في الموقع، حيث تم العثور على دمار واسع النطاق وشظايا في الموقع. وتطلب فرق الإطفاء والإنقاذ من المواطنين عدم التوجه إلى المنطقة لأن ذلك يُعيق عمل القوات على الأرض، والامتثال لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية.

أُطلقت الصواريخ في إطار رد إيران على عملية "زئير الأسد": حيث شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجومًا على إيران صباح اليوم، أسفر عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي. تم تسجيل عشرات من وابلات الصواريخ حتى الآن.