أكد الإعلامي والكاتب السعودي البارز داود الشريان أن التحركات الدبلوماسية الأخيرة التي تقودها المملكة العربية السعودية، لاسيما جهودها لجمع كل من مصر وتركيا وباكستان ضمن إطار حوار وتنسيق مشترك، تعكس رؤية استراتيجية تتجاوز إدارة الأزمات الراهنة نحو إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية في الشرق الأوسط.

وقال الشريان، في منشور عبر منصة إكس، إن مبدأ "الملكية الإقليمية" الذي تتبناه الرياض يقوم على منح دول المنطقة الدور الرئيسي في معالجة قضاياها وصياغة مستقبلها، بعيداً عن التدخلات الخارجية أو المقاربات الأمنية الأحادية.

وأضاف أن جمع قوى إقليمية كبرى حول طاولة واحدة يشير إلى وجود إدراك سعودي للتحولات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وإلى مساعٍ لبناء نظام إقليمي أكثر توازناً يحفظ مصالح الدول العربية والإسلامية ويعزز دورها في صناعة القرار.

وأشار الشريان إلى أن هذه الجهود تأتي في ظل متغيرات إقليمية متسارعة، مؤكداً أن المملكة تسعى إلى تعزيز الشراكات والتفاهمات بين الدول المؤثرة في المنطقة بما يضمن الاستقرار ويمنع هيمنة أي طرف منفرد على المشهد الإقليمي.

كما لفت إلى تصريحات سابقة للأمير تركي الفيصل حذر فيها من مخاطر إدارة قضايا الشرق الأوسط وفق رؤى أحادية، مشدداً على أهمية مشاركة الدول العربية والإسلامية في رسم مستقبل المنطقة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه السعودية تعزيز دورها الدبلوماسي والإقليمي عبر مبادرات سياسية واقتصادية وأمنية تهدف إلى توسيع مجالات التعاون الإقليمي وترسيخ الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.