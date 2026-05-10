إيران تصعّد ضد الإمارات وإسرائيل: “لن نسمح بقيام هذا المحور في المنطقة”

صعّد مسؤول إيراني بارز من لهجة التصريحات تجاه الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، مؤكداً أن إيران “لن تسمح بقيام محور إماراتي إسرائيلي في المنطقة”.

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، إن طهران “أغلقت مضيق هرمز وتمتلك القدرة أيضاً على إغلاق مضيق باب المندب عبر قواتها العسكرية”.

وأضاف رضائي أن كلاً من البحرين والإمارات “ما زالتا تسيران في الاتجاه الخاطئ”، في إشارة إلى مسار العلاقات الإقليمية والتقارب مع إسرائيل.

كما استبعد المسؤول الإيراني وجود فرص واضحة للتوصل إلى اتفاق سياسي قريب مع الولايات المتحدة، في ظل استمرار التوترات السياسية والعسكرية بين الجانبين.

وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد التوتر في الممرات البحرية الحيوية وتزايد التحركات الدبلوماسية الإقليمية المرتبطة بأمن الخليج والبحر الأحمر.