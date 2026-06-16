علي الذوادي، نجم صاعد في سماء الدبلوماسية القطرية ومهندس الاتفاقيات الأمريكية في السنوات الأخيرة، هو الذي قاد إلى الاتفاق مع الإيرانيين وجلب لنهاية الحرب - هذا ما كشفه هذا المساء (الثلاثاء) محلل الشؤون العربية في القناة العبرية باروخ يديد.

قام بأربعة زيارات وجلس مع الإيرانيين لمدة 20 ساعة، حتى أعلن للمبعوثين الخاصين ويتكوف وكوشنر أنه نجح في تحقيق اتفاق. بعد ذلك ضغط الثلاثة على الرئيس ترامب، بينما قاموا بمنع محادثات من جهات أخرى كان من الممكن أن تؤثر، ومن بينهم على ما يبدو أيضًا نتنياهو.

نذكِّر أن الذوادي حضر أيضًا مكالمة الاعتذار بين رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو ورئيس وزراء قطر آل ثاني، التي أُجريت في أكتوبر 2025 في البيت الأبيض بعد الهجوم الإسرائيلي على عاصمة الدولة الدوحة. مدوِّن من أصول غزاوية يقيم في الولايات المتحدة نشر أنه ظهر في صورة من تلك المحادثة وادعى أنه في نهايتها نتنياهو التقى أيضًا بالذوادي شخصيًا. ومع ذلك، في ديوان رئيس الوزراء أنكروا ذلك وادعوا أن الدبلوماسي حضر المكالمة فقط.