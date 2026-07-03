تستعد إيران لجنازة المرشد الأعلى السابق، علي خامنئي، والتي من المتوقع أن تكون أكبر حدث في تاريخ الجمهورية الإسلامية. ستكون الجنازة جزءًا من فعالية رسمية واسعة النطاق ستستمر نحو أسبوع - اعتبارًا من اليوم (الجمعة) وحتى الخميس القادم، وستقام في عدة مواقع في جميع أنحاء البلاد. نشرت وسائل الإعلام الرسمية في إيران صورًا تزعم أنها تظهر نعش الزعيم الأعلى السابق، علي خامنئي، استعدادًا لمراسم الجنازة.

النظام في إيران يعرض الحدث كأحد أكبر مراسم الحداد في تاريخ الدولة، ووفقاً للتقديرات التي نُشرت في وسائل الإعلام، من المتوقع أن يشارك فيه ملايين الأشخاص. كما تستعد قوى الأمن في البلاد لعملية واسعة النطاق لتأمين الفعاليات. ووفقاً للتقارير، ستكون قوات البسيج والحرس الثوري مسؤولين عن إدارة الحشود، والمواصلات، واللوجستيات.

https://x.com/i/web/status/2072888394707808325 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

جنازة القائد، التي تأجلت لعدة أشهر طويلة، تأتي في ذروة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. في طهران، مصممون على عرض حدث مثير للإعجاب يُدار دون أي خلل. من المتوقع أن يشارك في الفعاليات العديد من كبار المسؤولين الإيرانيين، من الرئيس بزشكيان إلى رئيس البرلمان قاليباف. ومع ذلك، يبقى سؤال كبير يحيط بمسألة مشاركة القائد الأعلى الحالي، مجتبى خامنئي، في جنازة والده. وقد أعلنت وزارات خارجية الصين والهند وباكستان أن مسؤولين من درجات مختلفة سيصلون لتمثيل دولهم في الجنازة.