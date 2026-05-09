الجيش الإسرائيلي: إصابة ثلاثة جنود بجروح جراء هجمات طائرات مسيّرة تابعة لحزب الله قرب الحدود اللبنانية

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، عن إصابة ثلاثة جنود احتياط، أحدهم بجروح خطيرة، اليوم السبت، إثر سقوط عدة طائرات مسيّرة مفخخة أطلقها حزب الله على الأراضي الإسرائيلية قرب الحدود مع لبنان"، وتابع"أسفر أحد الحوادث عن إصابة جندي بجروح خطيرة، بينما أُصيب جنديان احتياطيان آخران، أحدهما ضابط، بجروح متوسطة. وتم نقل الجنود إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأُبلغت عائلاتهم".

وأدان الجيش الإسرائيلي هذا الحادث ووصفه بأنه "انتهاك آخر لاتفاقيات وقف إطلاق النار من قبل حزب الله".

كما أفاد الجيش الإسرائيلي بأن"سلاح الجو الإسرائيلي اعترض عدة مقذوفات أطلقها حزب الله باتجاه جنود يعملون في جنوب لبنان. ولم تُسجّل أي إصابات في هذه الهجمات". وفي حوادث أخرى خلال اليوم، استهدفت عدة طائرات مسيّرة مفخخة القوات الإسرائيلية المنتشرة في جنوب لبنان. ووفقًا للجيش الإسرائيلي، أصابت إحدى الطائرات المسيّرة مركبة هندسية غير مأهولة تابعة للجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى أضرار مادية دون وقوع إصابات.

وتأتي هذه الهجمات الأخيرة وسط تصاعد التوترات على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية، على الرغم من اتفاقيات وقف إطلاق النار السارية. على مدى عدة أيام، صعّد الجيش الإسرائيلي غاراته على مواقع حزب الله وبنيته التحتية في جنوب لبنان ووادي البقاع، زاعماً أنه يسعى لمنع المزيد من الهجمات على قواته والأراضي الإسرائيلية. في غضون ذلك، يواصل حزب الله، المدعوم من إيران، عملياته ضد المواقع الإسرائيلية على طول الحدود.