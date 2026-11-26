فون دير لاين تدعو إلى تشديد الضغوط على إيران: أمن الخليج مسؤولية مشتركة
الجيش الإسرائيلي اغتال مسؤول الاقتصاد والتعليم في حماس • الكويت تعلن مقتل مواطنين ايطاليين في غارة ايرانية• رويترز: وقوع انفجار بالقرب من ناقلة نفط غربي دبي
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فون دير لاين تدعو إلى تشديد الضغوط على إيران: أمن الخليج مسؤولية مشتركة
دعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الخميس 26 نوفمبر/تشرين الثاني، إلى تكثيف الضغوط على إيران، عقب هجوم بطائرات مسيّرة استهدف الكويت وأسفر عن مقتل مواطنين إيطاليين.
وقالت فون دير لاين، في منشور على منصة «إكس»، إن التطورات الأخيرة تؤكد مجدداً أن أمن منطقة الخليج لا يقتصر على دولها، بل يمثل قضية تهم المجتمع الدولي بأسره.
وشددت على أن تداعيات الهجمات والتوترات في الخليج تتجاوز الحدود الجغرافية للمنطقة، ما يستدعي التعامل معها باعتبارها تحدياً أمنياً مشتركاً، في ظل تصاعد المخاوف من اتساع نطاق التصعيد الإيراني وتأثيراته الإقليمية والدولية.
مقتل مواطنين إيطاليين في هجوم إيراني استهدف مصنعاً للأسلحة في الكويت
قُتل مواطنان إيطاليان جراء هجوم إيراني استهدف الكويت، وفق ما أفادت به تقارير، فيما كان الاثنان يعملان في مصنع تابع لشركة «راينميتال» الألمانية المتخصصة في الصناعات العسكرية.
اعتقال ضابط في الشرطة الفلسطينية بنابلس للاشتباه بضلوعه في نشاط مسلح
اعتقلت قوات المستعربين التابعة لحرس الحدود الإسرائيلي في الضفة الغربية، بالتعاون مع جهاز الأمن العام «الشاباك»، الليلة الماضية، ضابطاً في الشرطة الفلسطينية خلال عملية في حي رفيديا بمدينة نابلس.
وجاء الاعتقال بعد أن كان الضابط مطلوباً للاشتباه بضلوعه في أنشطة مسلحة، وفق ما أفادت به الجهات الأمنية الإسرائيلية، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الشبهات المنسوبة إليه.
الكويت: إصابة 4 أشخاص بشظايا اعتراض خلال هجوم بطائرات مسيّرة إيرانية على موقع حيوي
أعلنت الكويت إصابة أربعة أشخاص جراء سقوط شظايا ناجمة عن اعتراض طائرات مسيّرة إيرانية، خلال هجوم استهدف أحد المواقع الحيوية في البلاد.
ولم تحدد السلطات الكويتية طبيعة الموقع المستهدف أو حجم الأضرار الناجمة عن الهجوم، فيما أشارت إلى أن الإصابات وقعت نتيجة شظايا عمليات الاعتراض.
اتهام شاب من الخليل بتهديد وزراء ومسؤولين إسرائيليين بالقتل وإقامة صلات مع حركة فتح
قدمت الشرطة الإسرائيلية تصريحاً للادعاء تمهيداً لتقديم لائحة اتهام ضد شاب من مدينة الخليل، يبلغ من العمر 20 عاماً، بشبهة إرسال رسائل تهديد بالقتل إلى عدد من الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين.
وبحسب الشرطة، شملت التهديدات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك، ورئيس مجلس مستوطنات السامرة يوسي داغان، ونائب رئيس بلدية القدس أرييه كينغ.
وتشير الشبهات أيضاً إلى إقامة الشاب اتصالات مع حركة فتح، فيما لم تتضمن المعلومات المنشورة تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه الاتصالات أو مضمون التحقيق.
سكاي نيوز عربية: اتصالات بين ممثلين عن آيزنكوت والسلطة الفلسطينية بشأن مستقبل قطاع غزة
أفادت قناة «سكاي نيوز عربية» بوجود اتصالات بين ممثلين عن رئيس حزب «ياشر!» غادي آيزنكوت وممثلين عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لبحث مستقبل قطاع غزة والترتيبات المحتملة لمرحلة ما بعد الحرب.
ونقلت القناة عن مسؤول رفيع المستوى قوله إن آيزنكوت يرى في خطة السلام الأمريكية الإطار الأكثر واقعية لتفكيك حركة حماس، في حين شدد ممثلو عباس على ضرورة أن يأخذ أي اتفاق مستقبلي بشأن غزة في الحسبان صلاحيات السلطة الفلسطينية ومكانتها.
وتأتي هذه الاتصالات، وفق التقرير، في ظل النقاشات المتواصلة بشأن إدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب، ودور السلطة الفلسطينية في أي ترتيبات سياسية وإدارية مستقبلية.
في المقابل، نفى حزب «ياشر!» صحة التقرير، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن الاتصالات المزعومة.
لائحة اتهام مرتقبة ضد مواطن من الجليل بتهمة التخطيط لاغتيال أحد أفراد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية
أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام «الشاباك» أنه من المقرر تقديم لائحة اتهام ضد أحد سكان منطقة الجليل، للاشتباه في تخطيطه لقتل أحد أفراد الأجهزة الأمنية.
وجاء ذلك في ختام تحقيق أجرته الوحدة المركزية في منطقة الشمال بالتعاون مع جهاز الشاباك، من دون أن تتضمن المعلومات المنشورة تفاصيل إضافية بشأن هوية المشتبه به أو ملابسات المخطط.
تنياهو وكاتس يؤكدان اغتيال مسؤول ملفي الاقتصاد والتعليم في حماس بغزة
أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس، اغتيال خالد أبو ندى، الذي كان يشغل منصب مسؤول ملفي الاقتصاد والتعليم في حركة حماس بقطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي إن العملية تأتي ضمن سلسلة عمليات استهداف نفذها مؤخراً ضد عناصر في الحركة ومسؤولين فيها، مشيراً إلى مقتل نحو 80 من عناصر حماس خلال الشهر الأخير.