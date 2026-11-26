فون دير لاين تدعو إلى تشديد الضغوط على إيران: أمن الخليج مسؤولية مشتركة

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الخميس 26 نوفمبر/تشرين الثاني، إلى تكثيف الضغوط على إيران، عقب هجوم بطائرات مسيّرة استهدف الكويت وأسفر عن مقتل مواطنين إيطاليين.

وقالت فون دير لاين، في منشور على منصة «إكس»، إن التطورات الأخيرة تؤكد مجدداً أن أمن منطقة الخليج لا يقتصر على دولها، بل يمثل قضية تهم المجتمع الدولي بأسره.

وشددت على أن تداعيات الهجمات والتوترات في الخليج تتجاوز الحدود الجغرافية للمنطقة، ما يستدعي التعامل معها باعتبارها تحدياً أمنياً مشتركاً، في ظل تصاعد المخاوف من اتساع نطاق التصعيد الإيراني وتأثيراته الإقليمية والدولية.