المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات: "استعادة الثقة مع إيران ستستغرق وقتا طويلا"

قال المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش، خلال كلمة ألقاها عبر الفيديو في مؤتمر السياسة العالمية الذي نظمه المعهد الدولي للعلاقات الدولية، اليوم الجمعة، إن "استعادة الثقة مع إيران وهم" في أعقاب الضربات الإيرانية على بلاده. وأضاف"لا يمكن أن تتعرض لهجوم بـ 2800 صاروخ وطائرة مسيرة ثم تتحدث عن الثقة. سيستغرق الأمر وقتاً طويلاً".

منذ اندلاع حرب الشرق الأوسط، التي بدأت في أواخر فبراير/شباط المنصرم بضربات أمريكية وإسرائيلية على إيران، ردّت طهران باستهداف حلفاء واشنطن في المنطقة، ولا سيما الإمارات، التي كانت من بين أكثر الدول تضرراً. ووفقاً لأنور قرقاش، فإن حوالي 90% من الهجمات الإيرانية استهدفت "بشكل أساسي المدنيين والبنية التحتية المدنية وبنية الطاقة التحتية"، وهو ما يتناقض مع الرواية الإيرانية الرسمية.

ويعتقد المسؤول الإماراتي الآن أن إيران ستُعتبر "تهديداً استراتيجياً كبيراً" للمنطقة. يتهم أنور قرقاش طهران بالسعي المتعمد إلى "تأجيج الأزمة" وإظهار ازدراءها للعلاقات مع الدول العربية.ورغم الهدنة الحالية بين الولايات المتحدة وإيران، لا تزال المفاوضات متوقفة. ويخشى قرقاش، على المدى القريب، أن يفسر النظام الإيراني الوضع على أنه انتصار. وحذر قائلاً: "قد يستمر هذا الحساب لأسابيع، لكن ليس إلى الأبد"، معرباً في الوقت نفسه عن ثقته في استئناف المحادثات.

ويعتقد، على المدى البعيد، أن هذه الحرب قد تُعزز، على نحوٍ مُفارِق، الوجود الأمريكي في المنطقة، خلافاً لبعض التحليلات. كما يُشير إلى تحول استراتيجي كبير: إذ قد لا تعتبر عدة دول خليجية إسرائيل تهديداً ذا أولوية، مع بقائها ملتزمة بالقضية الفلسطينية. ووفقاً له، قد تُعمّق هذه الدول علاقاتها السياسية والأمنية مع إسرائيل، لا سيما في مجال المعدات الدفاعية، ما يُشير إلى تحول تدريجي في موازين القوى الإقليمية.