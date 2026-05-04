كعكة "حبل المشنقة" التي تلقاها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في عيد ميلاده تواصل إثارة الضجة. رئيسة قسم الجريمة لي عياش في قناتنا العبرية نشرت اليوم (الاثنين) لأول مرة أن إسرائيليا يبلغ من العمر 83 عامًا من منطقة وسط إسرائيل اعتقل مساء أمس، بعد أن أرسل للوزير رسالة تهديد شخصية على خلفية الكعكة.

في رسالة التهديد كُتب: "سيسرني أن أراك الأول في إسرائيل على حبل المشنقة في باحة الهيكل"(الاسم العبري الذي يطلق للحرم القدسي). علمت i24NEWS أنه ادعى خلال التحقيق أن الكعكة التي حضرتها زوجة الوزير، أييلا، "أزعجته". وفي نهاية التحقيق أُطلق سراحه للحبس المنزلي لمدة خمسة أيام.

كما هو معلوم، أقام بن غفير مساء السبت فعالية للاحتفال بعيد ميلاده الخمسين، بحضور عدد كبير من كبار ضباط الشرطة، من بينهم قائد لواء القدس اللواء أفشالوم فيلد. بالإضافة إلى ذلك، تم توثيق حضور وزراء وأعضاء من الليكود في المكان، من بينهم وزير الأمن إسرائيل كاتس. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يحضر الفعالية، وإنما اتصل لتهنئة.