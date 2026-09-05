تقرير: إيران تسعى إلى تصعيد المواجهة العسكرية مع الولايات المتحد

تقدّر تقارير استخباراتية أمريكية أنه بعد ستة أشهر من الحرب، إيران مصممة على مواصلة المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة، بل وحتى تصعيد المعركة، حسبما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" مساء أمس (الجمعة).

وفقًا للتقرير، خرجت إيران من الحرب الطويلة وهي أكثر ثقة بقدراتها على مهاجمة أهداف في أنحاء الشرق الأوسط، ومع فهم أفضل لقيود القوة الأمريكية. كما تفيد تقارير الاستخبارات الأمريكية بأن إيران ترغب في مواصلة القتال من أجل تعميق الخلاف السياسي في الولايات المتحدة قبيل انتخابات التجديد النصفي في البلاد.

بناءً على ذلك، تقدّر الاستخبارات الأمريكية أن إيران لا تظهر مؤشرات على استعداد للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. من جهة أخرى، الرئيس ترامب غير معني بدفع المفاوضات، انطلاقًا من إيمانه بأن تشديد الخطوات الاقتصادية ضد إيران سيجبرها على التخلي عن السيطرة على مضيق هرمز، وربما أيضًا عن برنامجها النووي.

ومع ذلك، التقديرات تتوقع أن تصاعد الضغط الاقتصادي على إيران قد يؤدي إلى تصعيد المواجهة العسكرية. التقدير هو أن إيران ستتخذ إجراءات مشابهة لتلك التي اتخذتها في شهر يوليو، حيث هاجمت قواعد أمريكية في الشرق الأوسط، ألحقت أضرارًا بسفن في مضيق هرمز وهاجمت بنى تحتية في الكويت.

أشار تقرير "نيويورك تايمز" أيضًا إلى أن هناك تقديرًا بأن قراصنة إيرانيين يقفون وراء هجمات إلكترونية ضد أكثر من مئة نظام مياه في الولايات المتحدة في نهاية شهر يوليو. الهجمات لم تؤدِ إلى تضرر جودة المياه، لكنها أدت في بعض الحالات إلى اضطرابات في إمدادات المياه ونشر تعليمات بغلي الماء قبل الاستخدام. ووفقًا للتقرير، أبدى القراصنة الإيرانيون اهتمامًا أيضًا بالبنية التحتية للنفط والغاز في الولايات المتحدة.

في غضون ذلك، هدد الرئيس ترامب أمس إيران بقصف منشأة "جبل الفأس"، بهدف عدم السماح للجمهورية الإسلامية بالحصول على سلاح نووي. وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة قد تهاجم الموقع قريباً جداً إذا حدثت فيه "نشاطات ممنوعة".