محمود الهباش يهاجم حماس بشدة: “تحكم غزة على حساب أرواح الأطفال"

شنّ محمود الهبّاش، المستشار الرئيسي لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، هجوماً شديداً على حركة حماس. واتهم الحركة بأنها تريد الاحتفاظ بالسلطة في قطاع غزة "على جماجم الأطفال".

في مقابلة بثت في 29 أبريل 2026 على بودكاست "مزيج" التابع لقناة العربية، أكد محمود الهباش أن حماس تُفضّل بقاءها على أرواح المدنيين.

قال: «أخشى أن تكون أولوية حماس المطلقة هي الاستمرار في حكم غزة حتى ولو كان ذلك على حساب أرواح الأطفال».

بحسب قوله، تواصل حماس استهداف سكان غزة رغم الأزمة الإنسانية. ويتهم محمود الهباش الحركة باضطهاد السكان، وإطلاق النار عليهم، وضربهم، وفرض الضرائب عليهم، وابتزاز أموالهم واعتقالهم.

يقدر أن حماس لا تكترث بالثمن الذي يدفعه المدنيون. ويتحدث عن عشرات الآلاف من القتلى، ومئات الآلاف من الجرحى، وعن جزء كبير من غزة المدمر.

كما اعتبر محمود الهباش هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 نقطة انطلاق الكارثة الحالية. ووصف هذا التاريخ بأنه «ملعون».

قال: «إنه السابع من أكتوبر المشؤوم هو الذي قادنا إلى هذا الوضع».

اتهم مستشار محمود عباس أيضاً حركة حماس بتحويل غزة إلى أرض تسيطر عليها الميليشيات. وبحسب قوله، كانت حماس أول ميليشيا تشكّلت في قطاع غزة، مما فتح المجال بعد ذلك أمام جماعات مسلحة منافسة أخرى.

كان محمود الهبّاش قد دعا بالفعل إلى موقف فلسطيني موحّد للمطالبة برحيل حماس عن غزة.

انتقاداته لحركة حماس شديدة بشكل خاص، لكن محمود الهباش معروف أيضاً بمواقفه الحادة ضد إسرائيل:

في عام 2017، ندّد بالإجراءات الأمنية الإسرائيلية المتخذة بعد عملية في الحرم القدسي. في نفس السنة، أكد أن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس سيكون "إعلان حرب".

في عام 2018، قارن محمود الهباش القيود الإسرائيلية على الوصول إلى المسجد الأقصى بأساليب النازيين.

في عام 2022، دافع عن محمود عباس بعد تصريحاته التي اتهم فيها إسرائيل بارتكاب "50 محرقة" ضد الفلسطينيين.

في مايو 2024، حذر محمود الهباش أيضًا من أن السابع من أكتوبر قد يتكرر إذا لم تُحل القضية الفلسطينية بشكل "عادل وشامل ودائم".