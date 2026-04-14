أعلنت الولايات المتحدة أن إسرائيل ولبنان سيعقدان محادثات مباشرة رفيعة المستوى، وهي أول مشاركة من هذا النوع منذ عام 1993، في ظل استمرار القتال مع حزب الله على الحدود الشمالية. ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات في الساعة 11 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة بوساطة أمريكية.

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية الاثنين إن المناقشات تجري "نتيجة مباشرة لتصرفات حزب الله المتهورة"، مضيفاً أن المحادثات ستركّز على "كيفية ضمان الأمن طويل الأمد للحدود الشمالية لإسرائيل" ودعم جهود لبنان "لاستعادة السيادة الكاملة على أراضيه وحياته السياسية". وأكد المسؤول أن "إسرائيل في حالة حرب مع حزب الله، وليس مع لبنان، لذلك لا يوجد سبب يمنع الجارين من التحدث معاً".

وفقاً للمسؤول، سيعقد الاجتماع يوم الثلاثاء في وزارة الخارجية، ويُتوقع أن يشارك فيه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى جانب كبار المسؤولين الأمريكيين. كما من المقرر أن يحضر الاجتماع السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر والسفيرة اللبنانية لدى الولايات المتحدة ندى حمادة.

أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون عن تفاؤله الحذر قبيل المحادثات، قائلاً إنه يأمل أن تساعد هذه المحادثات في تحقيق وقفٍ لإطلاق النار وفتح الباب أمام مفاوضات مباشرة. وقال: "هناك الآن فرصة للتوصل إلى حل مستدام"، مضيفاً أن مثل هذه النتيجة "لا يمكن أن تكون من طرف واحد" وتتطلب من إسرائيل الاستجابة للدعوات بوقف أعمالها في لبنان.

قال عون إن السلطات اللبنانية أدخلت تدابير أمنية إضافية في مطار رفيق الحريري الدولي والمعابر الحدودية لمنع تهريب الأسلحة وتحويل الأموال غير المشروعة إلى حزب الله. وأضاف أن القوى الأمنية كثفت جهودها في تطبيق القوانين من أجل الحفاظ على الاستقرار.

رفض القيادي في حزب الله نعيم قاسم المحادثات، واصفًا إياها بأنها "استسلام وخنوع"، ودعا إلى إلغائها. وقال: "لن نرتاح أو نستسلم، وساحة المعركة تتكلم عن نفسها"، مضيفًا أن "قرار التفاوض مع إسرائيل هو طعنة في ظهر المقاومة".

نفى قاسم أيضاً أن يكون حزب الله يدير خلايا في الخارج بعد الاعتقالات الأخيرة في دول الخليج، قائلاً: "ليس لدينا أي نشاط أو خلايا لحزب الله في أي دولة في العالم."