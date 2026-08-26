الإذاعة العبرية تكشف ما وراء إعلان مظلوم عبدي الاندماج مع دمشق

مشاركة القيادة الكردية في العراق في إعلان إخوانهم في سوريا حلّ قواتهم ودمجهم في حكومة دمشق: خلال الاجتماع التاريخي في دمشق بين رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، والرئيس السوري الشرع، تم بلورة الإعلان التاريخي الذي أدلى به أمس الثلاثاء قائد القوات الكردية في سوريا، مظلوم عبدي.

وقال مسؤول رفيع في إقليم كردستان العراق: "أبلغنا الكرد في سوريا أنه لا خيار أمامهم. المواجهة العسكرية مع الشرع لن تُجدي نفعًا. عليهم التعامل مع الواقع الجديد في سوريا وتحقيق ما هو ممكن في ظل الوضع الراهن".

ومن المتوقع أن تؤثر هذه التطورات أيضًا على الأقليات الأخرى في سوريا، ولا سيما الأقلية الدرزية قرب الحدود الإسرائيلية. وصرح زعيم الطائفة الدرزية في سوريا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بأن الدروز جزء لا يتجزأ من إسرائيل.