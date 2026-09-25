هجوم بطائرة مسيّرة روسية يسفر عن مقتل فتى إسرائيلي وإصابة والدته في كييف

قُتل فتى إسرائيلي يبلغ من العمر 14 عاماً، دانيال أومانسكي، وأُصيبت والدته بجروح إثر إصابة منزلهم في وسط كييف بطائرة مسيّرة روسية. وقعت الضربة التي استهدفت منزل العائلة في حي "بيشيرسكي" حوالي الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة، وجرى نقل والدته لتلقي العلاج الطبي، وفقاً لتقارير محلية.

كان أومانسكي يحمل الجنسية الإسرائيلية، وقد هاجرت عائلته إلى إسرائيل قبل أن تعود إلى أوكرانيا منذ نحو 20 عاماً، حسبما أفاد موقع "والا نيوز" الإخباري العبري.

وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية مقتل الفتى، مشيرةً إلى أن القنصل الإسرائيلي في كييف وإدارة شؤون الإسرائيليين في الخارج على تواصل مع العائلة ويقدمون لها المساعدة.

كما قدمت "اتحاد الجاليات اليهودية في أوكرانيا" وممثلو حركة "حاباد" المساعدة للعائلة؛ حيث ذكرت شبكة الطوارئ التابعة لحاباد (JRNU) أنها تنسق مع العائلة والسفارة الإسرائيلية وممثلي منظمة "زاكا" في إسرائيل للتحضير لاحتمالية نقل جثمانه إلى إسرائيل لدفنه.

وذكرت السلطات المحلية أن الفتى كان من بين أربعة أشخاص قُتلوا في هجمات روسية متكررة على العاصمة الأوكرانية يوم الجمعة، كما أُصيب ما لا يقل عن 27 شخصاً آخرين.

وطالت هجمات بطائرات مسيّرة -وقعت خلال الليل وفي الصباح- أحياء "بيشيرسكي" و"بوديلسكي" و"سولوميانسكي" و"شيفشينكيفسكي"، مما أسفر عن مقتل الفتى وإصابة 20 شخصاً آخرين.

وفي وقت لاحق من النهار، أصابت غارة بطائرة مسيّرة مبنى مكاتب في حي "سولوميانسكي"، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين في موقف السيارات، وفقاً لما ذكرته السلطات المحلية.