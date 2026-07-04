ترامب: "علاقتي أنا ونتنياهو ممتازة، وهو يعرف من هو صاحب القرار"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم السبت، إن علاقته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جيدة للغاية، "إنه يعرف من هو صاحب القرار". وأضاف"الاجتماع بينهما قد يُعقد في وقت مبكر من الأسبوع الوشيك، فور عودته من قمة الناتو".

وتطرق ترامب في المقابلة إلى إيران والمفاوضات، قائلاً إن "الولايات المتحدة قد تهاجم القيادة الإيرانية التي ستجتمع لتشييع جثمان علي خامنئي، لكنها لن تفعل ذلك لأنها تريد الحفاظ على المفاوضات النووية،هجوم واحد (ويمكننا القضاء عليهم جميعًا، لكننا لن نفعل ذلك، لأنه حينها لن يتبقى لدينا أحد للتفاوض معه".

وكان مكتب نتنياهو قد أعلن الليلة المنصرمة أن "نتنياهو تحدث مع ترامب وهنأه بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة". وقال رئيس الوزراء خلال حديثهما إن الولايات المتحدة ضامنة للحرية العالمية، وأن إسرائيل تُقدّر بشدة العلاقات الوثيقة بين الدول. واتفق الطرفان على اللقاء قريبًا في الولايات المتحدة.

وبعد تجديد نتنياهو للعلاقات مع ترامب، ألغى حزب الليكود بثّ فيديو من حملته الانتخابية قبل الانتخابات المقبلة، والذي تضمن ترامب والاتفاق الأمريكي مع إيران.

وتأتي تصريحات ترامب بعد أن هاجم نتنياهو في مقابلة مع شبكة "فوكس" الأمريكية، قائلاً: "بيبي لا يملك أي حُكم. قلت له إنني غير راضٍ - 'ماذا تفعل بحق الجحيم؟'". وأضاف ترامب أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن رد حزب الله على إطلاق النار كان "صغيرًا وغير ذي شأن" ولم يسفر عن خسائر بشرية: "قد تكون هذه بداية سلام طويل وجميل - لا تُفسدوه!"، في إشارة إلى المفاوضات مع إيران.