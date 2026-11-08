أفرجت السلطات الإسرائيلية عن الصحفي والناشط السياسي عبد أبو شحادة، بعد خمسة أيام من اعتقاله للاشتباه بالتواصل مع عميل أجنبي، على خلفية إجرائه مقابلة في قطر مع عضو الكنيست السابق عزمي بشارة، أحد مؤسسي حزب التجمع الوطني الديمقراطي.

وعقب الإفراج عنه، وصف أبو شحادة التحقيق بأنه "سياسي ولا يستند إلى أي أساس"، واتهم جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) بملاحقته ومحاولة إسكات الأصوات المعارضة.

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وقال أبو شحادة إنه خرج من "اعتقال باطل استمر عدة أيام"، مضيفًا أن ما جرى يمثل، بحسب تعبيره، "حملة ملاحقة" ينفذها الشاباك لخدمة رئيس الحكومة، بهدف تهديده وإسكات آخرين، فضلًا عن محاولة التشكيك في شرعية مشاركة المجتمع العربي في العملية الانتخابية.

وأكد الصحفي أنه لن يتراجع أمام ما وصفه بالملاحقة، قائلًا: "لن تنجح أي ملاحقة في إسكاتنا".