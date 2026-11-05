عبد أبو شحادة.. كبش فداء بعد أن قال العرب كلمتهم في صناديق الاقتراع؟

لم تكن نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة مجرد تغيير في موازين القوى السياسية، بل حملت معها تحولًا لافتًا في حضور المجتمع العربي وتأثيره على المشهد السياسي. فبعد سنوات من الحديث عن العزوف الانتخابي وفقدان الثقة بالعمل البرلماني، خرج المواطنون العرب إلى صناديق الاقتراع بأعداد كبيرة، ونجحت الأحزاب العربية في حصد 19 مقعدًا في الكنيست، في نتيجة أعادت التأكيد أن الصوت العربي قادر على التأثير في المعادلة السياسية الإسرائيلية.

لكن ما أعقب هذه النتائج أثار تساؤلات لا تقل أهمية عن النتائج نفسها. فبدل أن ينصب النقاش على الرسالة السياسية التي حملها ارتفاع نسبة التصويت العربي، تصاعدت الاتهامات بشأن نزاهة الانتخابات في البلدات العربية، ودخل جهاز الأمن العام الإسرائيلي، الشاباك، على خط التحقيق في شبهات تمويل أجنبي، بالتزامن مع خطاب سياسي وإعلامي يشكك في شرعية هذا الإنجاز الانتخابي.

وفي خضم هذه الأجواء، جاء اعتقال الصحافي والناشط السياسي عبد أبو شحادة من منزله في مدينة يافا، ليطرح سؤالًا يتجاوز قضية اعتقال شخص واحد: هل نحن أمام إجراءات أمنية منفصلة تستند إلى شبهات محددة، أم أمام مناخ سياسي بات يتعامل مع تصاعد قوة المجتمع العربي بوصفه مصدرًا للقلق والريبة؟

19 مقعدًا.. عندما أدرك العرب قوة أصواتهم

ما حدث في الانتخابات الأخيرة لا يمكن اختزاله في عدد المقاعد فقط. فالأهم هو الشعور الذي تولّد لدى شريحة واسعة من المواطنين العرب بأنهم قادرون على التأثير، وأن أصواتهم ليست هامشية، وأن وجودهم في هذه الدولة، رغم كونهم أقلية، يمنحهم قوة سياسية لا يمكن تجاهلها.

لقد عبّر كثير من الناخبين العرب، من خلال مشاركتهم، عن رفضهم لسياسات حكومة اليمين، وعن رغبتهم في التأثير على مستقبل الحكم. ووصول التمثيل العربي إلى 19 مقعدًا لم يكن مجرد نجاح انتخابي، بل رسالة سياسية تستحق أن تُقرأ بجدية.

ومن هنا يبرز سؤال جوهري: هل أثار هذا الحضور العربي المتزايد مخاوف لدى أطراف سياسية اعتادت التعامل مع الصوت العربي باعتباره عاملًا ثانويًا في المعادلة الانتخابية؟

فالمفارقة أن ارتفاع نسبة المشاركة السياسية، الذي يُفترض أن يكون مؤشرًا إيجابيًا في أي نظام ديمقراطي، تزامن مع موجة من الاتهامات والتشكيك. وبدل أن يجري التعامل مع نتائج الصناديق باعتبارها تعبيرًا عن إرادة الناخبين، أصبح جزء من النقاش السياسي منصبًا على البحث عن جهات خارجية يُشتبه بأنها أثرت في هذه المشاركة.

وفي تقديري، لا يمكن فصل هذا الجدل عن المناخ السياسي والإعلامي الذي أعقب الانتخابات، خصوصًا الخطاب الذي تبنّته بعض المنابر المحسوبة على اليمين الإسرائيلي، وفي مقدمتها القناة 14، المعروفة بقربها من معسكر نتنياهو. فقد ساهم الخطاب المشكك في التصويت العربي، برأيي، في تأجيج الأجواء تجاه المجتمع العربي وتهيئة مناخ تصبح فيه الشبهات والاتهامات أكثر قبولًا لدى الرأي العام. وهذا لا يعني وجود علاقة مباشرة مثبتة بين التغطية الإعلامية والقرارات الأمنية، لكنه يطرح تساؤلًا مشروعًا حول مسؤولية الإعلام في مثل هذه الظروف.

والسؤال الأهم هنا: هل أصبحت المشاركة السياسية العربية تثير القلق فقط عندما تتحول من مجرد حق انتخابي إلى قوة فعلية قادرة على تغيير موازين الحكم؟

عبد أبو شحادة.. الصحافي الذي وجد نفسه في قلب العاصفة

وسط هذا المشهد، برز اعتقال الصحافي والناشط السياسي عبد أبو شحادة، مقدم بودكاست "الميدان"، عقب مداهمة منزله في مدينة يافا.

وجاء اعتقاله في توقيت سياسي حساس، بعد انتخابات شهدت ارتفاعًا في المشاركة العربية، وسط جدل بشأن نتائج التصويت في البلدات العربية وتحقيقات أمنية أثارت الكثير من التساؤلات.

ولا يمكن تجاهل أن عبد أبو شحادة ليس مجرد اسم في ملف تحقيق، بل صحافي وناشط سياسي له حضوره في النقاش العام، الأمر الذي يجعل اعتقاله قضية تثير أسئلة تتعلق بحرية التعبير وحدود العمل الصحافي والسياسي.

فهل أصبح النشاط الإعلامي والسياسي العربي أكثر عرضة للشبهات الأمنية؟ وهل يمكن أن يتحول الصحافي أو الناشط السياسي إلى هدف للملاحقة في أجواء يسودها التشكيك في شرعية الحضور السياسي العربي؟

بطبيعة الحال، لا يعني العمل الصحافي أن صاحبه فوق القانون، ولا يمنع السلطات من التحقيق في شبهات تستند إلى أدلة. لكن في المقابل، لا يجوز أن تتحول الممارسة الصحافية المشروعة أو المواقف السياسية إلى مبرر للترهيب أو التضييق.

وهنا تحديدًا يبرز السؤال الذي يصعب تجاهله: هل أصبح عبد أبو شحادة كبش فداء لمناخ سياسي أوسع، أم أن اعتقاله مرتبط بملف قضائي مستقل لا علاقة له بالتطورات الانتخابية؟

لا يمكن الجزم بالإجابة قبل اتضاح الوقائع، لكن توقيت الاعتقال والأجواء المحيطة به يجعلان هذا التساؤل حاضرًا بقوة في النقاش العام.

الشاباك والانتخابات.. تحقيق أمني أم أزمة ثقة سياسية؟

الأمر الذي يستحق التوقف عنده هو دخول الشاباك على خط شبهات التمويل الأجنبي المتعلقة بالانتخابات، وما رافق ذلك من اتهامات سياسية طالت الأحزاب العربية وقياداتها.

لقد جرى تداول شبهات بشأن تحويل أموال من جهات خارجية للتأثير على المشاركة الانتخابية في المجتمع العربي. وهذه ادعاءات يجب فحصها بجدية، لكن وفق معايير قانونية واضحة، ومن دون القفز من وجود شبهة محددة إلى استنتاج أن نتائج الانتخابات العربية غير شرعية.

فإذا كانت هناك مخالفات، فإن المسؤولية تقع على من ارتكبها، ولا يجوز أن تمتد إلى مجتمع كامل أو إلى جميع ممثليه المنتخبين.

لكن السؤال الذي يستحق أن يُطرح هو: لماذا أصبح ارتفاع نسبة التصويت العربي محاطًا بكل هذا الجدل الأمني والسياسي؟ ولماذا يصعب على بعض الأطراف قبول احتمال أن المواطنين العرب خرجوا بكثافة إلى صناديق الاقتراع بدافع قناعاتهم السياسية ورفضهم لسياسات الحكومة ورغبتهم في التأثير؟

إن تفسير المشاركة العربية من خلال الشبهات الخارجية وحدها يتجاهل عوامل سياسية واجتماعية داخلية، ويقلل من قدرة الناخب العربي على اتخاذ قراره بصورة مستقلة.

وفي رأيي، فإن الخطر الحقيقي لا يكمن في إجراء تحقيق قانوني بحد ذاته، بل في احتمال توظيف الشبهات سياسيًا لتقويض الثقة بنتائج الانتخابات أو التشكيك في شرعية تمثيل المواطنين العرب.

فالتحقيق في مخالفات محتملة شيء، وتحويل المشاركة السياسية لمجتمع كامل إلى موضع اتهام شيء آخر تمامًا.

من حق الأقلية أن تؤثر.. وليس فقط أن تشارك

المسألة الجوهرية هنا تتعلق بمكانة المواطنين العرب داخل النظام السياسي الإسرائيلي.

فهل يُنظر إلى مشاركتهم في الانتخابات باعتبارها حقًا ديمقراطيًا كاملًا، يشمل القدرة على تغيير موازين القوى والتأثير في تشكيل الحكومات؟ أم أن هذه المشاركة تصبح مثار جدل وتشكيك عندما تصل إلى مستوى مؤثر؟

لا يمكن مطالبة المواطنين العرب بالمشاركة السياسية، ثم التعامل مع نتائج مشاركتهم الواسعة بوصفها مشكلة تحتاج إلى تفسير أمني.

إن حصول الأحزاب العربية على 19 مقعدًا يؤكد أن المواطنين العرب ليسوا مجرد جمهور انتخابي على هامش المشهد، بل قوة سياسية تمتلك القدرة على التأثير، وهو أمر ينبغي أن يُناقش ضمن قواعد اللعبة الديمقراطية، مهما اختلفت المواقف من الأحزاب العربية أو برامجها السياسية.

وما يزيد من أهمية هذه المسألة أن شريحة من المواطنين العرب خرجت إلى الانتخابات وهي تشعر أن صوتها قد يكون حاسمًا في تحديد مستقبل الحكومة. وهذا بحد ذاته تحول في الوعي السياسي، لا ينبغي التقليل من أهميته.

لكن عندما يتزامن هذا التحول مع حملات تشكيك واتهامات وتحقيقات أمنية، فإن ذلك يثير مخاوف من انعكاس هذه الأجواء على ثقة المواطنين العرب بالعملية الديمقراطية نفسها.

فالديمقراطية لا تعني السماح للأقلية بالتصويت فحسب، بل الاعتراف أيضًا بحقها في أن تكون مؤثرة، حتى عندما لا تتوافق نتائج مشاركتها مع رغبات الأطراف السياسية الأخرى.

بين حرية الصحافة وشرعية الصندوق

قد تكشف التحقيقات الجارية عن مخالفات تستوجب المحاسبة، وقد تنتهي بعض الشبهات دون إثبات. كما أن الربط المباشر بين اعتقال عبد أبو شحادة والتحقيقات المتعلقة بالانتخابات لم يثبت بصورة علنية حتى الآن.

لكن ذلك لا يلغي أن تزامن هذه الأحداث، مع تصاعد الخطاب المشكك بالمشاركة السياسية العربية، يستدعي نقاشًا عامًا جديًا بشأن حرية الصحافة وحدود الصلاحيات الأمنية ومسؤولية وسائل الإعلام وحق المواطنين العرب في المشاركة السياسية دون وصم جماعي.

وفي هذا السياق، أصبحت قضية عبد أبو شحادة اختبارًا لطريقة تعامل المؤسسات مع الصحافيين والناشطين العرب في مرحلة سياسية شديدة الحساسية، ولقدرتها على الفصل بين التحقيق القانوني المشروع وبين المناخ السياسي المحيط به.

وفي النهاية، لا ينبغي أن يكون السؤال فقط لماذا اعتُقل عبد أبو شحادة، بل أيضًا لماذا أصبح ارتفاع نسبة التصويت العربي ووصول التمثيل العربي إلى 19 مقعدًا محاطين بهذا القدر من الشك والاتهامات؟

فالديمقراطية لا تُختبر عندما تكون نتائج الانتخابات مريحة لجميع الأطراف، بل عندما ينجح جمهور مختلف سياسيًا في التأثير على موازين القوى عبر صناديق الاقتراع.

وإذا كان المواطنون العرب قد خرجوا هذه المرة بأعداد كبيرة، وشعروا بأن أصواتهم قادرة على إحداث فرق، فإن هذا التحول يستحق نقاشًا سياسيًا حقيقيًا، لا اختزاله في شبهات أمنية أو حملات اتهام جماعية.

أما عبد أبو شحادة، فتبقى قضيته امتحانًا للقدرة على حماية حرية العمل الصحافي وضمان الإجراءات القانونية العادلة، بعيدًا عن ضجيج الصراع السياسي.

لأن السؤال الأهم ليس فقط من يملك حق التصويت، بل من يُعترف بحقه في التأثير عندما تُحتسب الأصوات؟