هل تنهار الهدنة؟ مستشارو ترامب يحذرون من المبالغة في إعلان النصر

إعلان النصر من قبل الرئيس ترامب على إيران يثير القلق بين مستشاريه الكبار، وذلك حسبما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم (الخميس). أفادت مصادر رسمية للصحيفة أن هناك خشية من أن الرئيس يبالغ في وصف وقف إطلاق النار، بينما في إيران يحتفظون بقدرات عسكرية خطيرة.

وفقًا للتقرير، تم إطلاع ترامب على المخاطر المتعلقة بانهيار الاتفاق، إذ لا تزال إيران تحتفظ بنصف منصات الصواريخ لديها، ومعظمها مدفون عميقًا تحت الأرض، بالإضافة إلى عشرات الزوارق السريعة التي تهدد الملاحة في مضيق هرمز، وذلك رغم أن غالبية الأسطول النظامي الإيراني تم تدميره في الضربات الأخيرة.

في غضون ذلك، تواصل إيران تشديد مواقفها بشأن الممر المائي الاستراتيجي. ووفقًا لتسجيل صوتي تم التحقق منه من قبل وول ستريت جورنال، أعلن الأسطول الإيراني للسفن في المنطقة أنها بحاجة إلى تصريح صريح لعبور المضيق، مهددًا بأن أي سفينة تعمل بدون إذن "سيتم تدميرها". أوضح النظام في طهران للوسطاء أنه سيقيّد الحركة إلى حوالي اثنتي عشرة سفينة فقط في اليوم، وسيفرض رسوم عبور. ويخشى مستشارو الرئيس أنه بدون تنازلات أمريكية جوهرية، والتي يرفض ترامب تقديمها في هذه المرحلة، فإن الجمود في المضيق والمطالب الإيرانية سيؤديان بالضرورة إلى تجدد الأعمال العدائية.

بيانات جديدة نُشرت في "نيويورك تايمز" تعزز صورة الوضع المعقدة على الأرض. بحسب شركة المراقبة البحرية Kpler، منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، لم تمر أي ناقلة نفط أو غاز في مضيق هرمز، وفقط أربع سفن شحن سائبة تمكنت من عبور الممر المائي.

بالموازاة، أعلنت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أن المضيق "مغلق بالكامل" وأن السفن أُعيدت إلى الوراء، وذلك ردًا على موجة هجمات الجيش الإسرائيلي في لبنان. وتؤكد البيانات البحرية أنه منذ صباح يوم الأربعاء لم يتم توثيق أي حركة إضافية في وسط المضيق، ما يضع علامة استفهام كبيرة حول استقرار الاتفاق الذي أعلن عنه البيت الأبيض.