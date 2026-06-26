تعرضت قاعدة البحرية الأمريكية في البحرين لأضرار جسيمة في الحرب، أكثر مما أبلغ عنه البنتاغون، وذلك بحسب تحقيق نشرته صحيفة وول ستريت جورنال اليوم (الجمعة). ومن خلال تحليل صور الأقمار الصناعية، وصور وسائل التواصل الاجتماعي ومقابلات مع أفراد الخدمة الحاليين والسابقين، تبين أن القاعدة كانت هدفاً متكرراً لإيران بين نهاية فبراير ويونيو. وتضررت بشدة مقر القيادة وما لا يقل عن اثني عشر مبنى إضافياً، بالإضافة إلى محطتين للاتصالات الساتلية.

أفاد الجيش الأمريكي أنه لم يُقتل أحد في القاعدة، وأن الهجمات لم تؤثر بشكل كبير على النشاطات. الولايات المتحدة أجلت معظم أفراد الطاقم لكنها احتفظت بطاقم صغير في الميدان. ومع ذلك، يدرس الجيش الأمريكي الآن إعادة تأهيل القاعدة في البحرين، تقليص الوجود الأمريكي في الكويت والسعودية، ونقل بعض القواعد أو البنى التحتية غربًا، بعيدًا عن مدى صواريخ وطائرات إيران المُسيّرة.

خلال الحرب، قال الكابتن تيم هوكينز، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على قوات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط: "سنتكوم فضلت بحق حماية الأشخاص على المباني، واستراتيجيتنا لحماية الأرواح نجحت. إيران أطلقت أكثر من 8,000 صاروخ وطائرة مسيرة، ولم تتسبب سوى إصابتين بسقوط قتلى أمريكيين". وأضاف هوكينز أن الجيش الأمريكي ألحق بإيران أضراراً أكبر بكثير مما تكبد، حيث شنت الولايات المتحدة هجمات على أكثر من 13,500 هدف.