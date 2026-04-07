"فراغ في السلطة" في إيران: مجتبى خامنئي في غيبوبة داخل مستشفى بمدينة قم

الزعيم الأعلى لإيران، مجتبى خامنئي، في حالة فقدان وعي ويتلقى علاجًا طبيًا في مدينة قم، وذلك حسب مذكرة استخباراتية أمريكية-إسرائيلية، وفقًا لتقرير نُشر اليوم (الثلاثاء) في صحيفة "ذا تايمز".

وفقًا للتقرير، المذكرة التي وزعت أيضًا على دول المنطقة والتي تقر أن خامنئي غير قادر في هذه المرحلة على الحكم، ما يثير تساؤلات بشأن استقرار القيادة في إيران في خضم الفترة الأمنية الحساسة.

كما هو معروف، قال مصدر مطلع على التفاصيل قبل نحو أسبوعين لـ i24NEWS إن التقدير المحدث في إسرائيل والولايات المتحدة هو أن مجتبى خامنئي لا يسيطر على إيران. "الأرجح أن الحرس الثوري هو الذي يسيطر عليه وليس هو من يسيطر عليهم".

في إسرائيل والولايات المتحدة يوضحون في هذه المرحلة أن المؤشرات هي أن مجتبى مصاب وليس ميتًا، أي أنه في حالة تمكنه من العمل، لكن كما ذُكر، السيطرة التي لديه في إيران، حتى لو كانت موجودة، ليست مطلقة - وبالتأكيد ليست مثل سيطرة والده.