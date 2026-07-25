كيف تدير إيران عملياتها السرية ضد أهداف إسرائيلية وأمريكية بالمنطقة؟

كشفت تقارير استخباراتية حديثة عن تفاصيل جديدة تتعلق بنشاط "القسم 400"، الذراع السرية التابعة للحرس الثوري الإيراني والمخصصة للعمليات الخارجية الخاصة، والتي تقود منذ أشهر مخططات واعتداءات موسعة تستهدف مصالح وأهدافاً استراتيجية إسرائيلية وأمريكية في الشرق الأوسط وأوروبا.

وفقاً لتطبيق تحقيقي أورده مدونة "إنتلي تايمز" الاستخباراتية، يعتمد هذا القسم على استراتيجية تعزيز "مساحة الإنكار" لطهران، مما يتيح لها ضرب أهداف حيوية دون الوصول إلى مرحلة المواجهة العسكرية المباشرة.

آلية العمل والتخطيط: 5 أركان للعمليات السرية

تظهر المعطيات الاستخباراتية أن "القسم 400" يدير هجماته من خلال منظومة معقدة تتوزع على عدة مراحل:

1.لتدريب والتأهيل المتقدم: تجنيد عناصر وإرسالهم إلى داخل إيران لإخضاعهم لتدريبات مكثفة على تجميع، برمجة، وتوجيه الطائرات المسيرة الانتحارية والمفخخة.

2.إنشاء "قواعد مستهدفة": زرع عناصر إيرانيين في دول إقليمية (من بينها تركيا وأذربيجان) لإقامة بنى تحتية ومقرات مدنية تُستخدم كغطاء لجمع المعلومات اللوجستية والتخطيط للعمليات.

3.شركات الواجهة والتغطية التجارية: استيراد المعدات القتالية واللوجستية من الشرق الأقصى عبر شبكة شركات وهمية لإخفاء العتاد العسكري تحت ستار شحنات طائرات مسيّرة مدنية.

4.استغلال رجال الأعمال المحليين: تشغيل مواطنين وأصحاب شركات محلية (في مجالات النسيج والأمن) للتمويه وتقليل الصلة المباشرة مع الأجهزة الأمنية الإيرانية.

5.التنسيق بين الأجهزة الإيرانية: التكامل الميداني بين "القسم 400" ووحدات التهريب والتنفيذ التابعة لـ فيلق القدس (ولا سيما الوحدة 840 وفرعها 840/140 في تركيا)، عبر ممرات تهريب برية تمر خلال سوريا والأردن.

قائمة الأهداف: بؤرة التركيز في المنطقة

أشارت التحقيقات إلى أن المخطط الإيراني حدد شبكة من القواعد الاستراتيجية والمواقع الحيوية كأهداف رئيسية للمسيرات والهجمات، ومن أبرزها:

في تركيا: قاعدة "إنجرليك" الجوية (أضنة)، قاعدة "تشيغلي" (إزمير)، وقاعدة "إتيمسغوت" الجوية بمحيط مطار إيسنبوغا (أنقرة).

في قبرص: قاعدة "أكروتيري" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.

في اليونان (كريت): قاعدتا "سودا باي" و"كاستيلي" الجويتان.

محاولات اغتيال وتهريب: الربط بين هذه الشبكة ومحاولة سابقة تم إحباطها لاستهداف شخصيات دولية بارزة، إلى جانب محاولات تهريب أسلحة إلى الضفة الغربية وجمع معلومات عن تحركات القوات الأمريكية.

إحباط وتنسيق دولي

أكدت المصادر أن الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية وبالتعاون مع شركاء دوليين—وفي مقدمتهم الولايات المتحدة—تمكنت مؤخراً من إحباط سلسلة من هذه المحاولات، وتفكيك الشبكات التابعة للقسم 400 في أنقرة وجنوب تركيا، مما حال دون تنفيذ هجمات واسعة النطاق بالمنطقة.