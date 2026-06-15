خيبة كبيرة في إسرائيل في ظل الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران: مسؤولون في إسرائيل تعترف بوجود أزمة حادة مع الولايات المتحدة - ويعتقدون أنهم "خضعوا لمطالب إيران"، حسبما أفاد المراسل السياسي للقناة العبرية غاي عزريئيل مساء اليوم (الاثنين).

الإحراج يتعلق بشكل أساسي بكل ما يخص إدخال لبنان ضمن الاتفاق. مصدر إسرائيلي صرح لـ i24NEWS أن "هذا الموضوع يشكل سببًا لتوتر كبير جدًا مع الإدارة الأمريكية، في ظل خلافات واضحة بين الزعيمين". وأضاف: "ليس من قبيل الصدفة أن هذا الأمر اختفى عن أعين الجمهور".

في الوقت نفسه، يُصر مسؤول سياسي على أنه لن يكون هناك انسحاب من لبنان في الوقت الحالي. ومع ذلك، هناك العديد من الأسئلة حول حرية عمل الجيش الإسرائيلي، إذ حتى هذه اللحظة لا تُرى هجمات في لبنان، بالتوازي مع وقف إطلاق النار من قبل حزب الله. ويظل المسؤول متفائلًا بأن الاتفاق سيفشل، وقال لقناة i24NEWS: "مثل اتفاق أوباما، هذا ليس نهاية المطاف: الإيرانيون لن يلتزموا به، والعمليات المستقبلية للقضاء على المشروع النووي وضرب صواريخهم - مسألة وقت".

كما هو معلوم، أعلن أمس في الولايات المتحدة وإيران عن التوصل إلى اتفاق، حيث في كلتا الدولتين يستعدون للتوقيع في سويسرا يوم الجمعة القادم، والذي سيتضمن وقف إطلاق النار في جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان. وفي غضون ذلك، في إسرائيل ما زالوا يستعدون لتطورات أمنية - وقد صادقت الحكومة في استفتاء هاتفي على أن الوضع الخاص في الجبهة الداخلية سيمتد حتى نهاية يونيو.