استخدمت غيران خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" -التي يملكها إيلون ماسك- لدعم عمليات عسكرية ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط خلال الأيام الأولى للحرب. وقد تم رصد هذا الاستخدام في أوائل شهر مارس/آذار المنصرم، وذلك بعد أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل بشن ضربات ضد إيران، وردت طهران باستهداف قواعد أمريكية في المنطقة. بحسب ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم السبت، نقلاً عن أربعة مصادر مطلعة.

وأفاد مصدر مطلع للصحيفة بأن تقريراً سرياً حول تطورات الحرب، قُدِّم إلى وزير الدفاع بيت هيغسيث خلال الصيف، أشار باختصار إلى استخدام إيران لهذه الخدمة في أغراض القيادة والسيطرة، وكذلك للإشراف على عمليات الطائرات المسيرة الهجومية. من جانبها، صرحت المتحدثة باسم البنتاغون، كينغسلي ويلسون، بأن الوزارة ليست على علم بوجود تقرير من القيادة المركزية الأمريكية حول هذا الموضوع، ورفضت التعليق على ما إذا كانت إيران قد استخدمت "ستارلينك" بالفعل.

وفي الأول من مارس/آذار المنصرم، أسفر هجوم بطائرة مسيرة إيرانية عن مقتل ستة جنود أمريكيين في منشأة عسكرية بميناء الشعيبة في الكويت. ووفقاً لصحيفة "واشنطن بوست"، لم يتضح ما إذا كانت خدمة "ستارلينك" قد استُخدمت في ذلك الهجوم، كما أن البنتاغون لم يعلن عن نتائج تحقيقاته في هذا الشأن.

كما ذكرت "واشنطن بوست" أن إيلون ماسك أبدى استياءه بعد علمه بأن الجيش الأمريكي استخدم "ستارشيلد" -وهي خدمة الأقمار الصناعية العسكرية التابعة لشركة "سبيس إكس" (SpaceX)- في عمليات تشغيل طائرات مسيرة، وذلك بموجب اشتراك كان مخصصاً للاستخدام الأرضي. ووفقاً لأحد المصادر، فقد أدى ذلك إلى إقالة اثنين على الأقل من مسؤولي الشركة في نهاية ذلك الأسبوع. ولم يستجب كل من ماسك وشركة "سبيس إكس" لطلبات الصحيفة للتعليق.

وبحسب التقرير، فقد قامت "سبيس إكس" في أعقاب ذلك بتشديد إجراءات الرقابة على العملاء الذين يشترون خدماتها عبر وسطاء. غير أن قطع خدمة "ستارلينك" بالكامل في إيران قد يؤدي أيضاً إلى عزل المدنيين والمعارضين الذين يعتمدون عليها خلال فترات انقطاع الإنترنت التي تفرضها الحكومة.