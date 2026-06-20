زعيم شاش الروحي : ترامب انقلب علينا بسبب العقوبات ضد المعاهد الدينية"

هاجم الحاخام يتسحاك يوسف وهو الزعيم الروحي لحركة شاش المستشارة القضائية للحكومة الإسرئيلية غالي بيهارا- ميارا، على ضوء اجراء تطبيق القانون لتجنيد طلاب المعاهد الدينية والعقوبات المفروضة عليهم.

وقال الحاخام يوسف، في إشارة إلى المدعية العامة والإجراءات القانونية المتخذة بشأن التجنيد الإجباري: "هذه المرأة، إيزابيل، هذه المرأة الشريرة، هي من تصدر هذه الأوامر". وأضاف الحاخام أن السياسة الحالية هي "إجراءات عقابية تُصدر ضد طلاب التوراة".

وخلال كلمته، ربط الحاخام تصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع ما يجري مع طلاب المعاهد الدينية. ووفقًا له، فإن تدهور موقف ترامب تجاه إسرائيل نابع من الضرر الذي لحق بطلاب المعاهد الدينية: "انقلب ترامب علينا بسبب الاجراءات العقابية التي صدرت ضد أبناء التوراة واعتقالهم"

تأتي تصريحات الحاخام يوسف في ظل فترة متوترة بشكل خاص بين القيادة الحريدية والنظام القانوني، وذلك في أعقاب حكم المحكمة العليا بشأن مسألة تجنيد طلاب المدارس الدينية اليهودية ووقف ميزانيات مؤسسات التوراة التي لا يتم تجنيد طلابها.