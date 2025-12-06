تركيا: "حماس مستعدة للتخلي عن السيطرة على غزة، لكن الظروف السياسية والأمنية اللازمة لم تتوافر بعد"

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لوكالة رويترز، اليوم السبت، إن "نزع سلاح حماس لا يمكن أن يتم إلا بتشكيل إدارة مدنية فلسطينية ذات مصداقية، مدعومة بقوة شرطة مدربة ومدققة، مع استبعاد أي أعضاء من الحركة". وأضاف "حماس مستعدة للتخلي عن السيطرة على غزة، لكن الظروف السياسية والأمنية اللازمة لم تتوافر بعد".

جاءت تصريحات فيدان على هامش منتدى الدوحة، حيث أكد فيدان على أن "المطالبة بنزع السلاح الفوري خلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار ليست واقعية ولا قابلة للتطبيق". ويعتقد فيردان " أن الأولوية يجب أن تكون لبناء هياكل حكم فلسطينية قوية، مدعومة بقوة استقرار دولية، قبل معالجة المسألة العسكرية".

ووفقًا لوزير الخارجية التركي، فإنّ تسلسلًا واضحًا ومنظمًا - إدارة مدنية، وشرطة فلسطينية، وإشراف دولي، ثم نزع السلاح - هو وحده الكفيل بمنع انهيار العملية وضمان عودة حقيقية للاستقرار في غزة.

ترغب أنقرة في المساهمة في هذه القوة، التي تدعمها واشنطن، لكن إسرائيل تعارض ذلك بشدة. وترفض إسرائيل المشاركة التركية بسبب انتقادات أنقرة اللاذعة منذ بدء الصراع قبل أكثر من عامين. يُحذّر فيدان من أن الفشل في دفع اتفاق وقف إطلاق النار إلى مرحلته التالية سيُمثّل "فشلًا ذريعًا" للمجتمع الدولي وللولايات المتحدة، التي يقود رئيسها دونالد ترامب شخصيًا هذه المبادرة.