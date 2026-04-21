رئيس الأرجنتين ميلي يعلن عزمه نقل سفارة بلاده إلى القدس

أعلن رئيس الأرجنتين خافيير ميلي عن نيته نقل سفارة بلاده إلى القدس، مؤكدًا أن الخطوة ستتم “عندما تسمح الظروف السياسية واللوجستية”، وذلك خلال مشاركته في احتفال رسمي أقيم في القدس.

وجاءت تصريحات ميلي خلال كلمته في حفل إضاءة المشاعل على جبل هرتزل، حيث شدد على أن القدس تمثل “العاصمة الروحية للشعب اليهودي”، وأن العلاقات بين الأرجنتين وإسرائيل تقوم على “قيم أخلاقية مشتركة”.

ويُعد ميلي من أبرز الداعمين لإسرائيل على الساحة الدولية، وقد حضر الفعالية الرسمية في إطار احتفالات الدولة، حيث لقي ترحيبًا لافتًا من الحضور.

وفي كلمته، أشاد ميلي بقيادة إسرائيل وقياداتها السياسية، مؤكدًا متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، ومشيرًا إلى أن دعم بلاده لإسرائيل لا يقتصر على المصالح السياسية بل يمتد إلى روابط قيمية أعمق.

حتى اليوم، فقط عدد محدود من الدول نقلت سفاراتها إلى القدس، وعلى رأسها الولايات المتحدة (في مايو 2018)، غواتيمالا، هندوراس وبابوا غينيا الجديدة. إذا تم تنفيذ الخطوة فقد يحدث تأثير الدومينو بين دول أخرى في القارة.