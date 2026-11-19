تتصاعد وتيرة التحركات العسكرية والدبلوماسية في منطقة الشرق الأوسط على وقع عودة التوتر الميداني إلى منطقة الخليج ومضيق هرمز بعد هدوء نسبي دام نحو شهرين. ففي تل أبيب، اجتمع قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الأدميرال براد كوبر، مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير وكبار القادة العسكريين، وذلك بالتزامن مع لقاء جمع رئيس جهاز الموساد بمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في واشنطن.

وتأتي هذه اللقاءات الرفيعة في ظل تبادل للهجمات؛ حيث استهدفت مسيّرات إيرانية قواعد أمريكية في البحرين والكويت بالتوازي مع اشتعال النيران في ناقلات نفط بمضيق هرمز، مما دفع الولايات المتحدة للرد بضربات طالت جزيرة قشم والساحل الجنوبي لإيران، وتعزيز وجودها العسكري بإرسال حاملة طائرات ثالثة إلى المنطقة في حشد هو الأكبر منذ حرب العراق.

وفي قراءة لدلالات هذا الحراك الأمني والسياسي، يرى إيتان دانجوت، السكرتير العسكري السابق لوزراء أمن إسرائيليين، أن هذه الزيارات المتبادلة تندرج ضمن التنسيق الدوري للحفاظ على الجهوزية العسكرية وبنك الأهداف المشترك. ويوضح دانجوت أن طهران غير معنية بالوصول إلى تسوية سياسية شاملة تشمل برنامجيها النووي والصاروخي، وتحاول حرف مسار المواجهة نحو مضيق هرمز، إلا أنها تواجه مأزقاً داخلياً وضغطاً اقتصادياً متزايداً. ورغم الضغوط الإسرائيلية، يستبعد دانجوت انخراط واشنطن في حرب واسعة لا تخدم مصالحها الاستراتيجية، مشيراً إلى أن أي تحرك عسكري أمريكي محتمل سيكون محدوداً وقوياً بهدف إجبار إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات، ومشدداً على أن إسرائيل لا يمكنها الذهاب إلى حرب شاملة دون ضوء أخضر أمريكي ووجود حكومة مستقرة.

في المقابل، يقدم أليف صباغ، الخبير في شؤون الشرق الأوسط، مقاربة مغايرة تسلط الضوء على التباين بين الأجندة السياسية الإسرائيلية والحسابات العسكرية والإقليمية. ويشير صباغ إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدفع بقوة نحو خيار الحرب ويوفد مبعوثيه لإقناع الإدارة الأمريكية بإمكانية تنفيذ ضربة استباقية خاطفة على غرار ما جرى في حزيران 2025، في حين تتحفظ قيادة الأركان الإسرائيلية وتكتفي بتنفيس هذا الضغط عبر العمليات الجارية في قطاع غزة وجنوب لبنان لعدم وجود تهديد إيراني وشيك يستدعي حرباً إقليمية.

ويحذر صباغ من أن واشنطن ودول الخليج العربية تتوجس من تداعيات أي ضربة استباقية، إذ لن تنهي الحرب بل ستفجر رداً إيرانياً شاملاً يطال القواعد العسكرية والمنشآت النفطية والاقتصادية المشتركة في المنطقة. ويضيف أن دول الخليج تفضل استمرار سياسة الحصار والضغط الاقتصادي على إيران رغم كلفتها، لتفادي دفع فاتورة باهظة لحرب مفتوحة تتقاطع فيها الحسابات الإقليمية مع الترتيبات الدولية الكبرى بين واشنطن وموسكو وبكين حول أمن الممرات المائية في باب المندب ومضيق هرمز