أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إطلاق ما وصفه بأنه "أقوى عملية اقتصادية على الإطلاق" ضد إيران، متوعدًا بفرض عزلة اقتصادية واسعة على طهران، ومهددًا الدول والمؤسسات التي قد توفر لها أي شريان مالي أو تجاري.

وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إن إيران أُتيحت لها فرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، لكنها، بحسب قوله، لم تستغلها.

وأضاف أن واشنطن تبدأ مرحلة جديدة من "الحرب الاقتصادية والعزلة على نطاق غير مسبوق"، مدعيًا أن القدرات العسكرية الإيرانية تعرضت لأضرار كبيرة، وأن الاقتصاد الإيراني يواجه أوضاعًا صعبة.

تهديد للدول التي تساعد إيران

ووجّه ترامب تحذيرًا مباشرًا إلى الدول التي قد تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو موانئها أو مطاراتها أو جهاتها الحكومية بتقديم أي نوع من الدعم لإيران .

وقال إن هذه الجهات والدول ستواجه بدورها "عواقب اقتصادية هائلة"، في خطوة تهدف إلى تضييق المسارات التي يمكن لطهران استخدامها للالتفاف على العقوبات الأميركية.

وأشار الرئيس الأميركي بشكل خاص إلى عمليات تهريب النفط، وتحويلات الأموال النقدية، وشبكات الصرافة، وتسجيل السفن، إضافة إلى الشركات الوهمية، مطالبًا بوقف هذه الأنشطة فورًا.

ترامب: "يوم D الاقتصادي"

ووصف ترامب الحملة الجديدة بأنها "يوم D الاقتصادي"، داعيًا حلفاء الولايات المتحدة إلى الوقوف إلى جانب واشنطن بهدف عزل إيران ومواجهة ما وصفه بالتهديد الإيراني.

وقال إن الإجراءات الجديدة ستؤدي، وفق تقديره، إلى تقليص قدرة طهران على تمويل أنشطتها ونشر الإرهاب حول العالم.وفي ختام بيانه، جدد ترامب موقفه الرافض لامتلاك إيران سلاحًا نوويًا، مؤكدًا أن "إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا".

ويأتي الإعلان في ظل تصاعد الضغوط الأميركية على طهران، وسط استمرار الخلافات بشأن الملف النووي الإيراني والعقوبات وآليات التعامل مع الأنشطة الإيرانية في المنطقة.