السويداء: الإفراج عن 61 مدنيًا في صفقة تبادل برعاية أمريكية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن محافظة السويداء شهدت عملية تبادل أسرى ومحتجزين بين قوات الحكومة الانتقالية و"الحرس الوطني"، جرت عند معبر أم الزيتون – المتونة شمالي المحافظة، بإشراف مباشر من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبرعاية أمريكية.

وبحسب المرصد، شملت العملية الإفراج عن 61 مدنيًا من أبناء السويداء، كانوا قد اختُطفوا خلال الأحداث الأخيرة، مقابل إطلاق سراح نحو 30 عنصرًا من وزارتي الدفاع والداخلية التابعتين للحكومة الانتقالية، وذلك في إطار تفاهمات تم التوصل إليها بعد جولات تفاوض.

وأشار المرصد إلى أن تنفيذ العملية تم وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار واسع لضمان سلامة جميع الأطراف، معتبرًا أن الخطوة تحمل أبعادًا إنسانية وسياسية لافتة، وتشكل تقدمًا في مسار التهدئة واحتواء التوترات في المحافظة، مع استمرار الجهود لاستكمال الإفراج عن بقية المحتجزين.