اتفاق تبادل أسرى مرتقب في السويداء برعاية أمريكية

أكد مصدر سوري رسمي، الأربعاء، إحراز تقدّم في المفاوضات بين الحكومة السورية وقيادات درزية في محافظة السويداء، وفق ما أوردته صحيفة الشرق الأوسط.

وبحسب التقرير، تتركز المحادثات مع أحد أبرز المرجعيات الروحية للطائفة الدرزية في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، على إبرام اتفاق لتبادل الأسرى بين الطرفين، مع توقعات بالتوصل إلى صيغة نهائية خلال الأسبوع المقبل.

تفاصيل الصفقة المحتملة

قتيبة عزام، المسؤول في المجال الإعلامي بالمحافظة، أكد وجود تقدّم في ملف تبادل الأسرى، مشيراً إلى أن التنفيذ سيتم بحضور ممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيما تتواصل الاستعدادات اللوجستية لعملية التسليم والاستلام دون تحديد موعد دقيق.

في السياق ذاته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوجود مفاوضات غير مباشرة بوساطة أمريكية بين الحكومة المؤقتة و”الحرس الوطني” في السويداء، تهدف إلى تنفيذ صفقة تبادل محدودة. ووفق مصادر مطلعة، جرى التوافق عبر وساطة المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك على إطلاق سراح 61 مدنياً مقابل الإفراج عن 30 عنصراً أمنياً وعسكرياً، على أن تُنفذ الصفقة خلال الأيام المقبلة ما لم تطرأ مستجدات تعرقلها.