احتجزت الشرطة التركية اليوم (الثلاثاء) مواطنين تركيين اثنين لاستجوابهما، للاشتباه في قيامهما بتغطية أحداث مجمع الكريا في تل أبيب مباشرةً لصالح شبكة CNN التركية. وهما مراسلان للقناة، إلا أنهما قدما للشرطة بطاقة منتهية الصلاحية.

في أعقاب بلاغ تم استلامه في مركز الشرطة حول مشتبهين اثنين تم رصدهما وهما مزودان بكاميرات، ووفق الشبهات قاما بتوثيق مباشر لصالح قناة إعلامية أجنبية، وصلت إلى المكان قوة شرطية إسرائيلية عملت على إيقاف البث وبدأت بفحص المشتبهين. الاثنان قدما نفسيهما كصحفيين لكن عرضا على الشرطة بطاقة منتهية الصلاحية. وتم تحويلهما كما ذكر للتحقيق.