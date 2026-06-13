أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال"، اليوم السبت، أن "الاتفاق المرتقب مع إيران من المقرر أن يُوقَّع، غدا الأحد، و أن مضيق هرمز سيُفتح فوراً أمام الجميع" عقب توقيعه، ومشدداً على أن "الاتفاق الجديد يشكل نقيضاً كاملاً للاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما".

وأكد ترامب أن الاتفاق لا ينص على تقديم أي أموال لإيران، مشيراً إلى أنه "لن تنتقل أي أموال" إلى طهران بموجب الاتفاق. كما أشار إلى أن "الولايات المتحدة ستعمل في الوقت المناسب وبعد استقرار الأوضاع على استعادة المواد النووية المتبقية المدفونة تحت منشآت إيرانية تعرضت للقصف"، موضحاً أن "هذه المواد ستُخفف درجة تخصيبها وتُدمر، سواء داخل إيران أو في الولايات المتحدة".

وأعرب الرئيس الأميركي عن تطلع واشنطن إلى العمل مع طهران ودول الشرق الأوسط خلال المرحلة المقبلة، أملاًُ بأن تُستكمل العملية "بسرعة وسهولة وسلاسة". واختتم ترمب منشوره بالتحذير من أن الولايات المتحدة تمتلك "الخيار البديل النهائي" إذا لم تنجح العملية الدبلوماسية، معرباً عن أمله في عدم الاضطرار إلى استخدامه مرة أخرى.

وقال ترامب، إن الاتفاق النووي المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" (JCPOA) المبرم عام 2015 كان "طريقاً سهلاً وممهداً نحو امتلاك سلاح نووي"، معتبراً أن إيران كانت ستحصل على هذا السلاح قبل ست سنوات لو استمر العمل به. وأضاف أن الاتفاق الذي تتفاوض عليه إدارته يمثل "حائط صد أمام امتلاك سلاح نووي"، مشيراً إلى أن إيران "لم تعد تريد سلاحاً نووياً، ولن تحصل عليه عبر الشراء أو التطوير أو أي وسيلة أخرى".