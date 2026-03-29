تقديرات إسرائيلية: الهجمات على إيران ستستمر حتى أثناء المفاوضات

قدر في إسرائيل اليوم (الأحد) أن حرية العمل للجيش الإسرائيلي في تنفيذ هجمات في إيران ستبقى محفوظة حتى خلال محاولات تعزيز مفاوضات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك حسب ما أفاد به مسؤولون مطلعون على التفاصيل.

ووفقاً للتقديرات، حتى إذا تطورت الاتصالات بين الجانبين إلى محادثات مباشرة في الأيام القريبة، فإن إسرائيل ستواصل عملياتها العسكرية. في الأيام الأخيرة سُجلت سلسلة هجمات للجيش الإسرائيلي، شملت ليس فقط أهدافاً حكومية وعسكرية، بل أيضاً منشآت نووية وبنى تحتية صناعية، ومن بينها صناعة الصلب.

مع ذلك، تؤكد جهات أن حرية العمل لا تشمل استهداف البنية التحتية للطاقة، وذلك وفقًا للإنذار الذي وضعه رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، على خلفية التوتر في مضيق هرمز.

في محيط رئيس الوزراء يقولون إن إسرائيل تواصل العمل "بتنسيق كامل مع واشنطن"، بهدف استكمال بنك الأهداف الذي تم تحديده مسبقًا. ووفقًا لهم، فإن المنظومة الأمنية تستغل نافذة الوقت الحالية من أجل استنفاد القدرات في مواجهة النظام الإيراني.

أُفيد أيضًا أنه منذ بداية القتال تم الحديث عن إطار زمني من أربعة إلى ستة أسابيع لتحقيق الأهداف، والآن، بعد حوالي شهر من بدء الحملة، لا تزال إسرائيل تعمل ضمن الجداول الزمنية التي تم تحديدها. وفي المنظومة الأمنية يأملون ألا تُصدر تعليمات لوقف الهجمات قبل تحقيق الأهداف، كما حدث في نهاية عمليات سابقة.